ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് സ്റ്റീൽ അടുപ്പുകൾ; കോർപറേഷൻ ആശയത്തെ തള്ളി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പ്രശസ്തമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് അടുപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുടുകല്ലുകൾക്ക് പകരം ആധുനിക സ്റ്റീൽ അടുപ്പുകൾ എന്ന കോർപറേഷൻ ആശയത്തെ പൂർണമായി തള്ളി ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ അഡ്വ. വി.വി. രാജേഷ് സ്റ്റീൽ അടുപ്പെന്ന ആശയം പങ്കുവെച്ചത്. പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് ചുടുകല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക അടുപ്പുകൾ നിർമിക്കുകയും പിന്നീട് അവ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ തുക ചെലവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, കോർപറേഷന്റെ ആശയത്തെ പൂർണമായി തള്ളി ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രംഗത്തെത്തി. ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടത്താൻ സാധിക്കൂ. പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ചുടുകല്ല് അടുപ്പും മൺകലവുമാണ് സ്വീകാര്യതയെന്നും ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. സ്റ്റീൽ അടുപ്പ് നിർമാതാക്കൾ ഒരുമാസം മുമ്പ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയതായി സെക്രട്ടറി വി.എൽ. വിനോദ് പറഞ്ഞു.
പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചുടുകല്ലുകൾ ഒഴിവാക്കി പകരം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റീൽ അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നഗരസഭ നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പൊങ്കാലയിടാനെത്തുന്നവർ തയ്യാറാവില്ല. പൊങ്കാലയ്ക്കായുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ ദൂരെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ട്രസ്റ്റ് അംഗം പറഞ്ഞു.
മേയർ വി.വി. രാജേഷിന്റെ ആശയത്തെ പിന്തുണച്ച് നടി മല്ലിക സുകുമാരൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ചുടുകല്ലുകൾക്ക് പകരം കമ്പികൊണ്ടുള്ള സ്ഥിരം അടുപ്പുകൾ എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ രണ്ടായിരം ഇരുമ്പ് അടുപ്പുകൾ ഞാനോ മക്കളോ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും മല്ലിക സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു. നല്ലത് ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്താൽ വിമർശിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മല്ലിക സുകുമാരൻ വ്യക്തമാക്കി.