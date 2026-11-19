അട്ടപ്പാടി ശിശുമരണം: അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം -പിണറായി വിജയൻtext_fields
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ മരിച്ച നവജാതശിശുക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജീവൻ നഷ്ടമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. കദന കഥകളാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പലർക്കും ദുഃഖം കാരണം വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകരുത്. കേവലം ആറു മാസത്തെ യു.ഡി.എഫ് ഭരണം അട്ടപ്പാടിയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയെ പൂർണമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അട്ടപ്പാടിയെ വീണ്ടും ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സർക്കാറിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ വിളർച്ച, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം, കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അട്ടപ്പാടിയിലെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളുടെയും ചുമതലയുള്ള അഗളി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാണ്. നേരത്തെ എല്ലാ ഊരുകളിലും എൻ.എച്ച്.എമ്മിന്റെ മൊബൈൽ യൂനിറ്റുകൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അതില്ല.
സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലം മാറ്റിയതായി പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം അട്ടപ്പാടിയിൽ വർധിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അംഗവൈകല്യവും വർധിക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അഗളി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് നൽകണമെന്നും അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനകം മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ രാജിയുടെ മുക്കാലിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അട്ടപ്പാടി സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏക ട്രൈബൽ സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രിയായ കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ പിണറായി വിജയൻ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഷിജിൻ ജോൺ ആലൂരുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. മുൻ മന്ത്രിമാരായ പി. പ്രസാദ്, എം.ബി. രാജേഷ്, സി.പി.എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ കെ. ശാന്തകുമാരി, എൻ.എൻ. കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരും പിണറായി വിജയന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.