ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഇനി കോഴിക്കോട്; സി.പി.എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അനുമതി നൽകിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കോർപറേഷൻ മുൻ മേയറും സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ആര്യ രാജേന്ദ്രന് പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ സി.പി.എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അനുമതി നൽകി.
കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരവുമായ സൗകര്യം മുൻനിർത്തി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പാർട്ടിക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം അനുവാദം നൽകിയത്. ബാലുശ്ശേരി മുൻ എം.എൽ.എയും ഭർത്താവുമായ സച്ചിൻ ദേവിന്റെ സ്വദേശം കോഴിക്കോടാണ്. ഒരാൾ കോഴിക്കോടും മറ്റൊരാൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടാളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകും ഉചിതം എന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ പാർട്ടിയുടെ ഏത് ഘടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മാറ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കമ്മിറ്റിയും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം മാറ്റുന്നതിന് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പാർട്ടിയോട് അനുമതി തേടിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയാണ് ആര്യ.