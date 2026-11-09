പി. ജയരാജൻ പ്രതിയായ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധം: വിധി 12ന് ഉണ്ടാവില്ല

പി. ജയരാജൻ പ്രതിയായ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധം: വിധി 12ന് ഉണ്ടാവില്ലtext_fields
കൊച്ചി: പി. ജയരാജനടക്കം സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ വിധി നവംബർ 12ന് ഉണ്ടാവില്ല. തുടർവാദത്തിന് അവസരം നൽകിയ കൊച്ചിയിലെ സി.ബി.ഐ പ്രത്യേക കോടതി ഹരജി 16ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. അന്ന് തുടർ വാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
12ന് വിധി പറയുമെന്ന് കോടതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയും തുടർവാദത്തിനായി കേസ് പരിഗണിച്ചെങ്കിലും 16ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞെന്നാരോപിച്ച് 2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് തളിപ്പറമ്പിലെ ചുള്ളിയോട് വയലിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ഷുക്കൂറിനെ തടങ്കലിൽവെച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവ് ആത്തിക്ക നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് കേസ് ഹൈകോടതി സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടത്. 33 പ്രതികളുള്ള കേസിൽ ജയരാജൻ 32ാം പ്രതിയും മുൻ എം.എൽ.എ ടി.വി. രാജേഷ് 33ാം പ്രതിയുമാണ്. രണ്ട് പ്രതികൾ ഇതിനിടെ മരണപ്പെട്ടു. 2025 മേയ് അഞ്ചിനാണ് കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങിയത്. 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിധി.പറയാനൊരുങ്ങുന്നത്.