അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് വിധി ഇന്ന്; പി. ജയരാജൻ, ടി.വി. രാജേഷ്, എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകന് ശ്യാംജിത്ത് അടക്കം 31 പ്രതികൾtext_fields
കണ്ണൂര്: സി.പി.എം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും പ്രതികളായ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ വിധി കാത്ത് കണ്ണൂർ. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട നിയമ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ എറണാകുളത്തെ സി.ബി.ഐ പ്രത്യേക കോടതി ഇന്ന് കേസിൽ വിധി പറയും.
ഇരുവർക്കും വിധി നിർണായകമാണ്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകന് ശ്യാംജിത്തും പ്രതിപട്ടികയിലുണ്ട്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജന് 32ഉം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം ടി.വി. രാജേഷ് 33ഉം പ്രതിയാണ്. ഇരുവർക്കുമെതിരേ കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങളാണ് സി.ബി.ഐ ചുമത്തിയത്. കേസിൽനിന്ന് വിചാരണ കൂടാതെ വിടുതൽ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഇരുവരുടെയും ഹരജി പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് വൈകീട്ട് മൂന്നോടെയാണ് കണ്ണപുരം കീഴറ വള്ളുവൻകടവിൽ 21കാരനായ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ചിലർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കീഴറ വള്ളുവൻകടവിലൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഷുക്കൂറിനെ പിടികൂടി പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് കേസ്.
തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ 315ാം നമ്പര് മുറിയില് ഇരുനേതാക്കളും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. 33 പ്രതികളില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചതിനാല് 31 പേരാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. 2025 മേയ് അഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ വിചാരണ 17 മാസം നീണ്ടു. 41 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു.
81 സാക്ഷികളും 238 രേഖകളും 21 തൊണ്ടികളും ഹാജരാക്കി. കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഷുക്കൂറിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തും ദൃക്സാക്ഷിയുമായ സക്കറിയയാണ് പ്രധാന സാക്ഷി. ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവ് ആത്തിക്ക ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടത്. 2019 ഫെബ്രുവരിയില് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം നല്കി.