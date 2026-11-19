ഇല്ലാക്കഥ പറഞ്ഞ ലീഗും കോൺഗ്രസും മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പി. ജയരാജൻ; ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സി.പി.എമ്മിൽനിന്ന് അകറ്റാനെന്ന് ടിവി രാജേഷ്text_fields
കൊച്ചി: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ സി.ബി.ഐ കോടതി വിധിയോടെ പൊളിഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജൻ.
അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിക്കാർ പൊലീസിനെ പാവകളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബോധപൂർവം ഇറക്കിയ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തമാണ് പൊളിഞ്ഞതെന്നും കൊലപാതകക്കേസിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ട ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു.
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് സംഘർഷത്തിനിടെ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന താനും ടി.വി. രാജേഷും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേസെടുത്തത്. ഐ.പി.സി 118 വകുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആദ്യമായി ചുമത്തിയത് ഷുക്കൂർ കേസിലാണ്.
കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അന്ന് ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരും പിന്നീട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ചേർന്നാണ് 118ാം വകുപ്പ് ചുമത്തിയത്.
ഷുക്കൂറിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രി മുറിയിൽ പ്രതികൾ നിർദേശിക്കുന്നത് കേട്ടെന്നാണ് ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ സാക്ഷികൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. ഇതിന്റെ ബലത്തിലാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ 118-ാം വകുപ്പ് ചേർത്ത് പ്രതികളാക്കിയത്.
ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു. അഞ്ച് സാക്ഷികളിൽ നാലുപേർ ഹാജരായി. സാക്ഷികൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് ഒരു ലീഗ് മന്ത്രി പറയുന്നത് കേട്ടു.
അവർക്ക് കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലാക്കഥ പറഞ്ഞു നടന്ന ലീഗ്-കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കള്ളക്കേസുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സി.പി.എം നേതാവും മുൻ എം.എൽ.എയുമായ ടി.വി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകക്കേസിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ട ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേസിനപ്പുറം വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് എതിരാളികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സി.പി.എമ്മിൽനിന്ന് അകറ്റുകയെന്ന ഗൂഢപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം.
അതിനുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കോടതി വിധി. ലീഗും കോൺഗ്രസും വൃത്തിക്കെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു. സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാൻ എതിർഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹീനമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ലീഗും കോൺഗ്രസും മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാജേഷും ആവശ്യപ്പെട്ടു.