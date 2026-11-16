അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്: വിധി വ്യാഴാഴ്ച; വിചാരണ പൂർത്തിയായത് 17 മാസത്തിന് ശേഷം

അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്: വിധി വ്യാഴാഴ്ച; വിചാരണ പൂർത്തിയായത് 17 മാസത്തിന് ശേഷംtext_fields
കൊച്ചി: ഏറെ കോലാഹലങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ച അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ എറണാകുളം പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വിധി പറയും. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജൻ കേസിൽ 32ാം പ്രതിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി.വി. രാജേഷ് 33ാം പ്രതിയുമാണ്.
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വള്ളുവൻ കടവിൽ എംഎസ്എഫ് നേതാവ് അരിയിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഷുക്കൂർ അടക്കമുള്ളവർ കല്ലെറിഞ്ഞതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകൻ ശ്യാംജിത്ത് ഉൾപ്പെടെ 33 പേരാണ് കേസിൽ പ്രതികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള 31 പേരാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. 17 മാസം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണ നടപടികളിൽ ആകെ 41 സാക്ഷികളെ കോടതി വിസ്തരിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു സാക്ഷിയെയും പ്രതിഭാഗം മൂന്ന് സാക്ഷികളെയും അധികമായി ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. സിബിഐയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആകെ 81 സാക്ഷികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടാതെ 238 രേഖകളും 21 തൊണ്ടിമുതൽ (മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റ്) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.