‘ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂട്ടിച്ച ടോൾ പ്ലാസ!’; ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസ പൊളിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അഷ്റഫ് എം.എൽ.എtext_fields
മഞ്ചേശ്വരം: കാസർകോട് കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ ടോൾ പ്ലാസയുടെ നിർമാണങ്ങൾ പൂർണമായും പൊളിച്ചുനീക്കുന്നു. ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ജനകീയ സമരത്തിലൂടെ അടച്ചുപൂട്ടിച്ച ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസയുടെ പൊളിച്ചുനീക്കൽ ചിത്രങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എ എ.കെ.എം. അഷ്റഫ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു.
ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂട്ടിച്ച ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസ ഓർമയിലേക്ക്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. മഞ്ചേശ്വരത്തെയും കാസർകോട്ടെയും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് ഈ നിർമാണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
22 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ രണ്ടാമതൊരു ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ആരിക്കാടിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിതലങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടും പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എ എന്ന നിലയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ച് നിയമപോരാട്ടം ആരംഭിച്ചതെന്ന് അഷ്റഫ് കുറിച്ചു.
അധികൃതർ ടോൾ പ്ലാസ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് വിവിധ ജനാധിപത്യ-മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട രാപ്പകൽ സമരത്തിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും നിയമപോരാട്ടത്തിനും ഒടുവിൽ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായി. ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയ സമരത്തിലൂടെ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിച്ച അപൂർവ ടോൾ പ്ലാസകളിലൊന്നായി ആരിക്കാടി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടും പ്ലാസയിലെ ഹമ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നത് ആരിക്കാടി കടവത്തെ തീരദേശവാസികളുടെ കാൽനടയാത്രാ സൗകര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിരുന്നു. ഇതിനിടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി ഇവിടെ ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ടോൾ പ്ലാസയിലെ നിർമാണങ്ങൾ പൂർണമായും പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത്. ടോൾ ബൂത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും തുറക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു.
ചരിത്രപരമായ സമരവിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും നിയമപോരാട്ടത്തിന് കരുത്തുപകർന്നവർക്കും സമരത്തോടൊപ്പം നിന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കും എം.എൽ.എ നന്ദി അറിയിച്ചു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
അങ്ങനെ ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസ ഓർമ്മയിലേക്ക്...
ഇന്ത്യ കണ്ട ചരിത്രപരമായ ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ജനവിരുദ്ധ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം. 22 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ രണ്ടാമതൊരു ടോൾ ഗേറ്റ് എന്ന തീർത്തും അന്യായമായ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജനവികാരം അത്രമേൽ ശക്തമായിരുന്നു. ജനകീയ സമരത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂട്ടിച്ച ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഒന്നായി ആരിക്കാടി മാറി.
ഈ അന്യായ ടോളിനെതിരെ നിയമസഭയിയിൽ സബ്മിഷനായും മറ്റും രേഖാമൂലവും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിതലത്തിലും നിരന്തരം ഇടപെട്ടിട്ടും നടപടികൾ ഉണ്ടാവാതെ വന്നപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം MLA എന്ന നിലയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നിയമപോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. എന്നിട്ടും ടോൾ പ്ലാസ അടച്ചുപൂട്ടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് എല്ലാ ജനാധിപത്യ -മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങിയത്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിനും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും നിയമപോരാട്ടത്തിനും ഒടുവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കും ജനശക്തിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെ പൂട്ടിച്ച അപൂർവ്വം ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഒന്നായി ആരിക്കാടി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഹമ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ വന്നത്, ആരിക്കാടി കടവത്തെ തീരദേശ ജനങ്ങളുടെ നടന്നു പോകാനുള്ള സഞ്ചാര സൗകര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ്, ഇതിനിടയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി ഇവിടെ ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആയതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത്, ഇതൊന്നും പൊളിക്കാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ടോൾ ബൂത്ത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ആൾകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതെല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്.
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായി പൂട്ടിയ ടോൾ ബൂത്തിലെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണങ്ങളും ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയാണ്.
ഈ നിർമ്മിതികൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, മഞ്ചേശ്വരത്തെയും കാസർകോട്ടെയും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ ഒരു ജനകീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത്.
ഈ ചരിത്ര സമര വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും, നിയമപോരാട്ടത്തിന് കരുത്തുപകർന്നവർക്കും, നേരിട്ടും സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെയും ഒപ്പം നിന്ന ഓരോ പൗരനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.