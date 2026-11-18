‘വാക്ക് പാലിക്കുന്നു, അസി. പ്രഫ. റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്ക് നിയമനം’; സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്ക് നിയമനം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ഇതിനായി സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. സോഷ്യോളജി, ഫിലോസഫി, ഉറുദു എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയവർക്കാണ് ഇതുവഴി നിയമനം ലഭിക്കുക.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നിയമനത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. പി.എസ്.സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ എണ്ണിയെടുക്കാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്കെങ്കിലും സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നൽകണമെന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ യാഥാർഥ്യമാകുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിസന്ധികളെയും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെയും മറികടന്ന് സോഷ്യോളജി, ഫിലോസഫി, ഉറുദു എന്നീ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർ കോളജ് അദ്ധ്യാപകരായി മാറുകയാണെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളോട് കാണിച്ച കൊടിയ നീതികേട് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത്, പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിട്ടും, ഒരു നിയമന ഉത്തരവിനായി വർഷങ്ങളോളം കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന് ഒടുവിൽ നിരാശ ബാധിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ നയിച്ച പുതുയുഗ യാത്രക്കിടയിൽ നേരിൽ കണ്ട് വേദന പങ്കുവെച്ചതാണ്. അന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് പാലിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മന്ത്രി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
റോജി എം. ജോണിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്;
UDF സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ട് ഇന്ന് 6 മാസം തികയുകയാണ്. PSC അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ എണ്ണിയെടുക്കാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്കെങ്കിലും സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നൽകണമെന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമാവുകയാണ് . പ്രതിസന്ധികളെയും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെയും മറികടന്ന് സോഷ്യോളജി, ഫിലോസഫി, ഉറുദു എന്നീ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകരായി മാറുകയാണ്.
പരീക്ഷകൾ നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം, മൂന്ന് കൊല്ലം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് മുകളിൽ അടയിരുന്നതല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നിയമനം നൽകാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല. എന്നാൽ UDF സർക്കാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി 6 മാസത്തേക്ക് നീട്ടി എന്നുമാത്രമല്ല, സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ഭാരം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സാങ്കേതികതകളെ മറികടന്ന്, സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ലോ (Law) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 35ഓളം നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് അധികാരമേറ്റ് 100 ദിവസങ്ങൾ തികയുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു. വിവിധ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കാണിച്ച കൊടിയ നീതികേട് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത്, PSC പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിട്ടും, ഒരു നിയമന ഉത്തരവിനായി വർഷങ്ങളോളം കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന് ഒടുവിൽ നിരാശ ബാധിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് Adv. VD സതീശൻ നയിച്ച പുതുയുഗ യാത്രക്കിടയിൽ നേരിൽ കണ്ട് വേദന പങ്കുവെച്ചതാണ്. അന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് പാലിക്കപ്പെടുന്നത്.
അധ്യാപന ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ..