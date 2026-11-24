‘മാറ്റം അവളിലൂടെ’; ലീഡ്ഹെർഷിപ്പിനൊരുങ്ങി അൻസാർ വിമൻസ് കോളജ്text_fields
തൃശൂർ: ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’ കാമ്പയിൻ രണ്ടാം സീസണിന് വേദിയാകാനൊരുങ്ങി പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ വിമൻസ് കോളജ്. നവംബർ 25ന് രാവിലെ 10ന് ‘ട്രാൻസ്ഫോംഹെർ’ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അൻസാർ വിമൻസ് കോളജിൽ സെഷനുകൾ നടക്കുക.
വനിതകളെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃപദവികളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘മാധ്യമ’വും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാമ്പയിനാണ് ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’. മീഫ്രണ്ട് ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസാണ് കാമ്പസുകളിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
അൻസാർ വിമൻസ് കോളജിലെ പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് അംഗം സജ്ന ഫിറോസ്, എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ടി.എസ്. ദീപ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും അഭിഭാഷകയുമായ അഡ്വ. ആശ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുകയും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യും.
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥിനികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃപാടവവും വളർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പുതിയ കാലം തുറന്നിടുന്ന സാധ്യതകളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും.