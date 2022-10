സമയം മാറ്റിയതോടെ വേണാട് അന്നം മുടക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: സമയം മാറ്റിയതോടെ വേണാട് യാത്രക്കാരുടെ അന്നം മുടക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം. വേണാട് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം. വേണാട് വൈകുന്നത് പലരുടെയും പകുതി സാലറി ദിവസവും നഷ്ടപ്പെട്ടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം - കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലേയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കും ജോലിയ്ക്കായും പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരുന്നവരും ഈ സമയ മാറ്റത്തോടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 8.15 ന് എന്നും കോട്ടയം എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേണാട് ഇപ്പോൾ പതിവായി 8.40 ന് ശേഷമാണ് എന്നും എത്തിച്ചേരുന്നത്. കോട്ടയത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലും എം. ജി സർവകലാശാലയിലും ദിവസവും വന്നുമടങ്ങിയിരുന്ന നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഇതോടെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പുതുക്കിയ സമയക്രമത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനും തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിലും സമയക്രമം പാലിക്കാൻ വേണാടിന് കഴിയുന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച വേണാട് തൃപ്പൂണിത്തുറ എത്തിയത് 9.46 നാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഓഫീസിലേയ്ക്കും 10 ന് മുമ്പ് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. സമയമാറ്റത്തിന് മുമ്പ് വരെ 9.10 ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എത്തുന്ന വേണാടിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിലേയ്ക്കും മറ്റു ഓഫീസുകളിലേയ്ക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മെട്രോ മാർഗം എറണാകുളത്തെ പല ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് സമയം പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വേണാട് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കണമെന്നത് യാത്രക്കാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ്‌. നിരവധി തവണ ഇത് നിവേദനങ്ങളിലൂടെ റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരട്ടപാത പൂർത്തിയായതോടെ വേണാട് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഔട്ടർ വരെ വളരെ കൃത്യതയോടെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ 9.30 ന് എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 10 മിനിറ്റ് വൈകി പുറപ്പെടുന്ന വിധം പുതിയ സമയക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് യാത്രക്കാരോട് ചെയ്ത അനീതിയാണ്. 9.35 ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഔട്ടർ എത്തുന്ന ട്രെയിൻ സിഗ്നലിനായി അരമണിക്കൂറിലധികം കാത്തുകിടക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത്. കൊല്ലം, കോട്ടയം സ്റ്റേഷനുകളിൽ അരമണിക്കൂറിലധികം വൈകി എത്തിയാലും എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ കൃത്യസമയം പാലിക്കുന്നതിനായി തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കും എറണാകുളം ജംഗ്ഷനുമിടയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ 40 മിനിറ്റാണ് റെയിൽവേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വേണാട് ഒക്ടോബറിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ 5.05 ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്ന വിധം ക്രമീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അതുപോലെ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഔട്ടറിൽ 9.30 ന് എത്തിച്ചേരുന്ന വേണാടിന്റെ സമയം 10.00 എന്നത് പിന്നോട്ടാക്കണം. സാധാരണക്കാരന്റെ അന്നം മുടക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ പിന്മാറണമെന്നും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയ യാത്രക്കാരെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓൺ റെയിൽസ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. Show Full Article

