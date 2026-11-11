അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരിഹാസം; കോൺഗ്രസിൽ ‘പവർ പൊളിറ്റിക്സ്’ പുകയുന്നു

അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരിഹാസം; കോൺഗ്രസിൽ ‘പവർ പൊളിറ്റിക്സ്’ പുകയുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ജി.എൻ.എ വൈദ്യുതി വിവാദത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതിലേക്ക് വഴിമാറ്റി സർക്കാറിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഹൈവോൾട്ട് പ്രഹരം. ജി.എൻ.എ വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം താനറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാമർശമാണ് ഇതിന് വഴിതുറന്നത്.
സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലവുമൊന്നും വിശദീകരിക്കാതെ, ‘കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിന് വലിയ തെളിവാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്’ എന്ന യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പരിഹാസം കൂടിയായതോടെ പ്രതിപക്ഷാക്രമണത്തിന് ആയുധം മാത്രമല്ല, ഭരണമുന്നണിയിലെ പുകയുന്ന അസ്വസ്ഥകൾ പരസ്യവുമായി.
ആരും ഒന്നുമറിയുന്നില്ലെന്ന അടൂർ പ്രകാശിന്റെ നേരത്തേയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ‘കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റും രണ്ട് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരും എ.ഐ.സി.സി അംഗവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമടങ്ങുന്ന മന്ത്രിസഭയിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്’ എന്ന വാദമുയർത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പ്രതിരോധിച്ചത്. എന്നാൽ, വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കൂടിയായ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് താനറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധമാകുന്നതും. കരാർ റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നതെന്നതിലെ അതൃപ്തിയാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകളിൽ.
കരാർ നീക്കത്തിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും അസാധാരണ ഫയൽ വഴികളും അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റവുമെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സി.പി.എം, സണ്ണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. മന്ത്രിമാർക്കും കോൺഗ്രസിനും മുകളിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘പവർ ഗ്രൂപ്പാ’ണെന്ന സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പരാമർശം കോൺഗ്രസിൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.
വകുപ്പിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും കരാർ റദ്ദാക്കലും മന്ത്രി പോലും പത്രവാർത്തകളിലൂടെ അറിയുന്ന സാഹചര്യം മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം പൂർണമായും തകർന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെയും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെയുമെല്ലാം സേഫ് സോണിൽ നിർത്തുക വഴി പ്രതിപക്ഷ ഉന്നം വി.ഡി. സതീശനാണെന്ന് വ്യക്തം.
പത്ത് വർഷം പുറത്തുനിന്ന ശേഷം ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നിട്ടും ആറുമാസം തികയും മുമ്പേ അതൃപ്തി പരസ്യപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളും നീളുന്നു. കെ.പി.സി.സിയിൽ നേതൃശൂന്യത രൂക്ഷമായതോടെ സർക്കാർ-പാർട്ടി ഏകോപനം അവതാളത്തിലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊട്ടലും ചീറ്റലുകളും.