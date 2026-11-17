ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജി തള്ളി; അഡ്വ. ടി.ബി. മിനിക്ക് തിരിച്ചടിtext_fields
കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കോടതി നടപടികൾക്കിടെ അഭിഭാഷക ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും ആകെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹാജരായതെന്നും ജഡ്ജി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അപകീർത്തികരവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹരജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ അധിക്ഷേപവും സൈബർ ആക്രമണവും ഉണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടി.ബി. മിനി നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് വിധി. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നാണിത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് ഹരജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി മുറിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിയുടെ ചുമതലയല്ലെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ നിലപാട്.
എന്നാൽ, വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ റെക്കോർഡിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾക്കെതിരെ പ്രസ് കൗൺസിലിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണയ്ക്കായി വനിതാ ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് 2019-ൽ ഹൈക്കോടതി ഹണി എം. വർഗീസിനെ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയോഗിച്ചത്. അക്കാലത്ത് സി.ബി.ഐ. പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തുടർന്ന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായും ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിർണ്ണായകമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചതും ഹണി എം. വർഗീസാണ്.