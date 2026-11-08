കാക്കനാട് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബസിനെതിരെ നടപടി; പെർമിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാത്ത ഡ്രൈവർ, ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതി

കാക്കനാട് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബസിനെതിരെ നടപടി; പെർമിറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാത്ത ഡ്രൈവർ, ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതിtext_fields
കൊച്ചി: കാക്കനാട് യുവതിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്വകാര്യ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് മറ്റൊരു കേസിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇൻഫോപാർക്ക്-മട്ടാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന്റെ പെർമിറ്റാണ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ട്രിപ്പ് മുടക്കിയതിനാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ച് ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഐ.ടി കമ്പനി ജീവനക്കാരിയായ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിനി അക്ഷര (29) മരിച്ചത്. ജിമ്മിലെ വ്യായാമം കഴിഞ്ഞ് നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന അക്ഷരയെ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ബസ് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഈ അപകടത്തിലും ബസിന്റെ പേരിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, പൊലീസിന്റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈവറെയാണ് ബസിൽ നിയമിച്ചിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് ഡ്രൈവറായ സി.കെ. ബിനോയ് ലഹരി ഇടപാട് കേസിലും അടിപിടി കേസിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയാണെന്നും പറയുന്നു.
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മരണപ്പാച്ചിൽ തുടർക്കഥയാകുന്നു. ഹൈകോടതിക്ക് സമീപം സ്വകാര്യ ബസ് ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ട് 7.30നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സി.പി.ഒ ശ്രീദത്തിന് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേനക ഭാഗത്തുനിന്ന് അമിതവേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി എത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് ബാനർജി റോഡിലേക്ക് തിരിയവേയാണ് പൊലീസുകാരനെ ഇടിച്ചു വീഴ്തുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവറായ കാക്കനാട് സ്വദേശി അനീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നഗരത്തിലൂടെ അമിതവേഗത്തിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പറയണം, ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നും ഹൈകോടതി. കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്കിലേക്ക് റോഡിൽ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിനിയായ അക്ഷര സ്വകാര്യ ബസിടിച്ച് മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം. ഡെപ്യുട്ടി കമീഷണറെയും അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണർമാരെയും വിളിച്ചുവരുത്തിയ കോടതി ഒരാഴ്ചക്കകം ബസുകളുടെ അമിതവേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു. സീബ്രാ ക്രോസിങ് എവിടെയാണെന്നുപോലും അറിയാനാകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ക്യാമറയൊക്കെ കണ്ണടച്ചു. പൊലീസ് നടപടി കർശനമാക്കിയാൽ എല്ലാം മാറും. ബസുകളുടെ അമിതവേഗവും അപകടവും തുടർക്കഥയാണെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി വിനോദ് ഭട്ട് വിശദീകരിച്ചു.
വാഹനാപകട കേസുകളിൽ ബസ്സുടമകൾക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. ബസ്സുടമകൾക്കെതിരേയും നടപടി വേണം. ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് തിരിച്ചുവരും. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല. റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. കാക്കനാട്ടെ അപകടത്തിനിരയായ യുവതിക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. ഇൻഫോപാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുങ്ങിയതാണ്. അവിടെ നടപ്പാതയില്ല. അക്ഷര അപകടത്തിനിരയാകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കോടതി കണ്ടു. റോഡിലൂടെ അവർ നടന്നുവരുന്നത് ആർക്കും കാണാമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഒരു സംവിധാനം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
ടൈമിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബസുകളുടെ അമിത വേഗത്തെ ന്യായീകരിക്കരുത്. അതൊക്കെ മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പ് നോക്കും. റോഡിലെ സുരക്ഷ പൊലീസ് ഉറപ്പാക്കണം. അമിത വേഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ പൊലീസിനെ വിളിച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ വിഡിയോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്.