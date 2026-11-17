അഭിമന്യു വധം: ആറ് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിtext_fields
കൊച്ചി: അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ സാക്ഷികളിൽ ആറുപേർ പ്രതികൾക്കനുകൂലമായി കൂറുമാറി. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണക്കിടെ പ്രതികളുടെ ബന്ധുവും സുഹൃത്തുക്കളുമായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ, സിറാജ്, അമാൻ മൊയ്ദീൻ, നൗഫാൻ മൊയ്ദീൻ, റൂബിയ, ശ്രീനാഥ് എന്നിവരാണ് കൂറുമാറിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ച കോടതി 10 മുതൽ 15 വരെ സാക്ഷികളായ ഇവർ കൂറുമാറിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആറാം പ്രതി റജീബിന്റെ അയൽവാസിയായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ, പൊലീസിന്റെ സേർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ താൻ ഒപ്പിട്ട സ്ഥലം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. ഏഴാം പ്രതി അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ അയൽവാസി സിറാജ്, താൻ പൊലീസിന്റെ ഒരു രേഖയിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എട്ടാം പ്രതി ആദിലിന് ബൈക്ക് വിറ്റതായി പറയുന്ന അമാൻ, നൗഫാൻ സഹോദരങ്ങളും മൊഴി മാറ്റി. തന്റെ ഭർത്താവ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാറില്ലെന്നും ഒളിവിൽ പോയതായി അറിയില്ലെന്നുമാണ് 12ാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഹിമിന്റെ ഭാര്യ റൂബിയ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
പതിനാറാം പ്രതി സാനിദ് സൽസ്വാഭാവിയാണെന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീനാഥ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രതികളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഈ സാക്ഷിമൊഴി എന്നായിരുന്നു സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി. മോഹൻരാജിന്റെ വാദം. സാക്ഷിവിസ്താരം ചൊവ്വാഴ്ചയും തുടരും.