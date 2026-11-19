ആൾക്കൂട്ടം നോക്കിനിൽക്കെ പട്ടാപ്പകൽ അരുംകൊല; പതിവ് രാഷ്ട്രീയ കൊലകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തം, നിർണായകമായത് സക്കരിയയുടെ മൊഴിtext_fields
കണ്ണൂർ: ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചും ബോംബെറിഞ്ഞും പിന്നെ, ആഞ്ഞുവെട്ടിയുമുള്ള പതിവ് രാഷ്ട്രീയ കൊലകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റേത്.
കൊല ചെയ്യേണ്ടയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വയലിൽ നിർത്തി ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയായിരുന്നു ആദ്യം. ‘പ്രതി’യെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഫോട്ടേയെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അയക്കുന്നു. തുടർന്ന് ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നു. ആൾക്കൂട്ടം നോക്കിനിൽക്കെ പട്ടാപ്പകൽ ക്രൂരമായി നടപ്പാക്കിയ വധമാണിത്.
2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നോടെയാണ് കണ്ണപുരം കീഴറ വള്ളുവൻ കടവ് ചുള്ളിയോട് വയലിൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അന്നത്തെ സി.പി.എം ജില്ല സെക്രട്ടറി പി. ജയരാജനും കല്യാശ്ശേരി എം.എൽ.എ ടി.വി. രാജേഷും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തളിപ്പറമ്പ് അരിണ്ലിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിലായിരുന്നു കൊലപാതകം.
സംഭവദിവസം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ ഒരാളുമായി ചെറുകുന്നിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഷുക്കൂർ അടങ്ങുന്ന സംഘം.
ഇവർ പോകുന്നതു കണ്ട സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിവരം കൈമാറി. മണിക്കൂറുകൾക്കം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടി ഇവരെ പിന്തുടർന്നു. അക്രമികളെ കണ്ട് മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ഷുക്കൂറും കൂടെയുള്ളവരും അഭയംതേടി.
വീടുവളഞ്ഞ അക്രമികൾ ഷുക്കൂറിനെയും സുഹൃത്ത് സക്കരിയയെും പിടികൂടി തൊട്ടടുത്തെ വയലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തലനാരിഴക്കാണ് സക്കരിയ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
വയലിലെ ‘വിചാരണ’ക്ക് സി.പി.എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളടക്കം എത്തിയിരുന്നു. ഷുക്കൂർ സംഭവസ്ഥലത്തു രക്തം വാർന്നു മരിച്ചു. ഷുക്കൂറിനൊപ്പം അവസാനംവരെയുണ്ടായിരുന്ന സക്കരിയക്ക് മാരകമായി വെട്ടേറ്റെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു. പി.വി. അയ്യൂബ്, എം.കെ. ഹാരിസ്, പി. അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവരും രക്ഷപ്പെട്ടു.
തലേന്ന് ലീഗ്-സി.പി.എം സംഘർഷം
2012 ഫെബ്രുവരി 19ന് വൈകിട്ട് അരിയിൽ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ്-സി.പി.എം സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഫെബ്രുവരി 20ന് രാവിലെ 11.30നുശേഷം പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും.
ഇവരുടെ വാഹനം അരിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് സമീപം ഒരുസംഘം തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഷുക്കൂറിന്റെ കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ഷുക്കൂറിനായി കീഴറയിൽ വലവിരിച്ചു
കോതായിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റ അയ്യൂബിനെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കാൻ ഷുക്കൂറും സുഹൃത്തുക്കളും വീടിനു മുന്നിലെ പുഴയിലൂടെ തോണിയിൽ ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു.
കീഴറ വള്ളുവൻ കടവിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ഇവരെ പിന്തുടർന്നു. തുടർന്നാണ് ഷുക്കൂർ സമീപത്തെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയത്.
ആശുപത്രിയിലെ ‘ഗൂഢാലോചന’
മുസ്ലിം ലീഗുകാർ ആക്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയത്. ഇവർ അവിടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ചുള്ളിയോട് വയലിൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആശുപത്രിയിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം. ഗൂഢാലോചനക്ക് തെളിവും സാക്ഷിയുമില്ലാത്തതിനാൽ സി.ബി.ഐ കോടതി തള്ളി. രണ്ടു സാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായതുമില്ല.
നിർണായകമായത് സക്കരിയയുടെ മൊഴി
മാരകമായി പരിക്കേറ്റ സക്കരിയയെ കണ്ണപുരം പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ചെറുകുന്നിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സക്കരിയ നൽകിയ ആദ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണപുരം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. വളപട്ടണം സി.ഐ യു. പ്രേമനായിരുന്നു അന്വേഷണ ചുമതല.
പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകൻ ശ്യാംജിത്തും ഉൾപ്പെടെ 33 പേരെയാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
20-ാം പ്രതി സരീഷും 31-ാം പ്രതി എ.വി. ബാബുവും വിചാരണക്കാലയളവിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ 31 പ്രതികളാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്.