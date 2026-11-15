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    ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ തർക്കം; കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു

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    ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ തർക്കം; കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബോ​ർ​ഡ്-​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലെ അ​തൃ​പ്തി വ​ള​മാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ് വീ​ണ്ടും ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജ്ജി​ക്കു​ന്നു. പ​ദ​വി വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളാ​ണ് ഒ​ന്നി​ച്ചു​നീ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ​ത്​. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ശേ​ഷം നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും നി​ർ​ജീ​വ​ത​യും നേ​രി​ട്ട എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്, നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന അ​വ​സ​ര​വു​മാ​ണ്. ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്ര​തി​നി​ധ്യ​മാ​ണ് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ന്നം കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യോ​ളം വി​ശാ​ല​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക​യും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ വി​ശാ​ല ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് എ ​ഗ്രൂ​പ്പ് നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക്സ​ഭ-​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ സം​ഘ​ട​ന ഗ്രൂ​പ്പി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ഴ​യ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ​വി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​തെ നി​രാ​ശ​രാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​ഷ്പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും മ​റ്റു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ട​നാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ല​ത​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളും പു​തി​യ ലാ​വ​ണ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​പ്പോ​യ​വ​രും മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ​വി​വി​ഭ​ജ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ്, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലും പ​ദ​വി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം. ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നീ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് എം.​എം. ഹ​സ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. വേ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ഭ​ജ​നം നീ​ളു​ന്ന​തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി യോ​ഗ​ത്തി​ലും രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന ‘ഫീ​ൽ’ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റി​യി​ട്ടും വി​വി​ധ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ദ​വി​വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​ത് പാ​ർ​ട്ടി-​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ജി​ല്ലാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി.

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    News Summary - A Group Gains Strength in Kerala Congress
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