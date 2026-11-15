ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ തർക്കം; കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു

ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ തർക്കം; കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ അതൃപ്തി വളമാക്കി കോൺഗ്രസിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു. പദവി വിഭജന ചർച്ചകളിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്ന പരാതിയിൽ തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളാണ് ഒന്നിച്ചുനീങ്ങാനുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗശേഷം നേതൃപരമായ പ്രതിസന്ധിയും നിർജീവതയും നേരിട്ട എ ഗ്രൂപ്പിന്, നിലവിലെ സാഹചര്യം പുനരുജ്ജീവന അവസരവുമാണ്. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ പദവികളിലെ അർഹമായ പ്രതിനിധ്യമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഉന്നം കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷ പദവിയോളം വിശാലമാണ്. സർക്കാർ രൂപവത്കരണത്തിൽ വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തതോടെ വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കാര്യമായ പരിഗണന ലഭിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല, ലോക്സഭ-നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ സംഘടന ഗ്രൂപ്പിനോട് ചേർന്നുനിന്ന പല നേതാക്കളും കേരളത്തിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദവികൾ ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷ നേതാക്കളെയും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളവരെയും തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പലതട്ടിലായിരുന്ന നേതാക്കളും പുതിയ ലാവണങ്ങൾ തേടിപ്പോയവരും മടങ്ങിയെത്തിയതും ശ്രദ്ധേയം.
മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും യോഗം ചേർന്ന് പദവിവിഭജന കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നതിനിടെ തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയ എ ഗ്രൂപ്പ്, തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി അടിവരയിടുന്നത് കൃത്യമായ സൂചനയാണ്. അധികാര വിഭജനത്തിലും പദവികൾ നൽകുന്നതിലും ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ പ്രവർത്തനം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം. ഹസൻ പ്രതികരിച്ചത്. വേഗം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനം നീളുന്നതിൽ ഓൺലൈനായി ചേർന്ന കെ.പി.സി.സി ഭാരവാഹി യോഗത്തിലും രൂക്ഷവിമർശനമുണ്ടായി. സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ആറുമാസമായിട്ടും ഭരണമാറ്റമുണ്ടായെന്ന ‘ഫീൽ’ പാർട്ടിക്കില്ല. സർക്കാർ മാറിയിട്ടും വിവിധ ബോർഡുകളിലെയും കോർപറേഷനുകളിലെയും സി.പി.എം നേതാക്കൾ മാറിയിട്ടില്ല. പദവിവിഭജന ചർച്ചകൾക്കായി ഉപസമിതി രൂപവത്കരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനമെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല.
കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് പാർട്ടി-സർക്കാർ ഏകോപനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മന്ത്രിമാരുടെ ജില്ലാ സന്ദർശനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിലുണ്ടായി.