യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൽ ടെണ്ടറില്ലാതെ 42 .79 ലക്ഷം രൂപയുടെ കരാർ നൽകി

cancel By ആർ.സുനിൽ Listen to this Article കോഴിക്കോട്: യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് 2017-19 കാലത്ത് ടെണ്ടറോ ക്വട്ടേഷനോ ഇല്ലാതെ പ്രിന്റിങ് ജോലികൾക്ക് വൻതുക പുറംകരാർ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ബോർഡിലെ പ്രിന്റിങ് ജോലികൾ നൽകേണ്ടത് സർക്കാർ പ്രിന്റിങ് വകുപ്പിനോ സഹകരണ പ്രിന്റിങ് സ്ഥാപനത്തിനോ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ആണ്. അതാകട്ടെ ഇ- ടെണ്ടർ വഴി മൽസരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ, ഈ നടപടി ക്രമങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചാണ് യുവജന ക്ഷേമബോർഡ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തി. 42 .79 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടെണ്ടറില്ലാതെ ക്വട്ടേഷൻ വിളിക്കാതെ കരാർ നൽകിയത്. 2017ലെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സിറ്റോ ഇവൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 88,783 രൂപ, എൻ.എഫ്.എഫ്.ഐക്ക് ബ്രോഷർ പ്രിന്റിങിന് കളർ ട്രാക്കിന് -80,000, യുവത മാസികയുടെ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് റസിപ്റ്റ് ബുക്കിന് സൂര്യ ഡെക്കറേഷൻ കളർ ട്രാക്കിന് 7.51 ലക്ഷം, കേരളോൽസവത്തിന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഐ.ഡി കാർഡ്, വിന്നേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാന്വൽ പ്രിന്റിങ്, പോസ്റ്റർ പ്രിന്റിങ് എന്നിവക്ക് ശബരി ഓഫ്സെറ്റ്, ശ്രേയ ഡെക്കറേഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 1.74 ലക്ഷം 2017ൽ നൽകി.

2018ൽ യൂത്ത് കൺകോഡിന് ബ്രോഷർ, പോസ്റ്റർ, എൻട്രി പാസ്, സെമിനാർ ബാഡ്ജ്, പ്ലക്കാർഡ്, കവർ, ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് എന്നിവക്ക് ലോഡ് ഔട്ട് അഡ്വൈസർ, കളർ ട്രാക്ക്, എസ്.ബി പ്രസ്, പിക്സ്മാ ഗ്രാഫികസ് എന്നിവർക്ക് 2.69 ലക്ഷം നൽകി. യുവത മാസിക പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കളർട്രാക്ക്, സോളാർ ഓഫ്സെറ്റ്, സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 12.68 ലക്ഷവും

കേരളോൽസവത്തിനുള്ളബ്രോഷർ പോസ്റ്റർ പ്രിന്റിങിന് ലോഡ് ഒട്ട് അഡ്വൈസറിന് 1.21ലക്ഷവും 2019 ൽ എൻ.എഫ്.എഫ്.കെയുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്, ബ്രോഷർ ക്ലോത്ത്, ബോർഡ് പ്രിന്റ്ങ് എന്നിവക്ക് കളർ ട്രാക്ക്, തോജസ് ഇവൻസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 84,000വും അനുവദിച്ചു. യുവത മാസിക പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അക്ഷര ഓഫ്സെറ്റിന് 14.40 ലക്ഷവും നൽകിയെന്നാണ് ഓഫിസിലെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമായത്. ടെണ്ടറോ ക്വട്ടേഷനോ ഇല്ലാതെയാണ് സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റിങ് കരാർ നൽകിയത്. കണ്ണൂർ ദേശീയ സാഹസിക അക്കാദമി ഉപ കേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റോക്ക് എന്നിവ സുക്ഷിക്കുന്നതിലും ഗുരുത വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലല്ല തയറാക്കിയത്. ഓരോ ഇനവും കൈപ്പറ്റിയതും വിതരണം ചെയ്തതും ഒരേ പേജിൽ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയിൽ "ബാംബൂ ആരോ" 61 എണ്ണം അധികമായി കണ്ടെത്തി. അത് സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 1.41 ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ സ്ക്രബാ അപ്പാരറ്റസ്, വാട്ടർ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ നാളിതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സ്ക്രബാ അപ്പാരറ്റസ്, വാട്ടർ ടോർച്ച് എന്നിവ വാങ്ങിയത് സ്ക്രബാ ഡൈവിങ് അണ്ടർ വാട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹസിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. സ്ക്രബാ അപ്പാരറ്റസ്, വാട്ടർ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ. യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുത്തഴിഞ്ഞ നിലിയാണെന്നാണ് ഓഡിറ്റിലെ കണ്ടെത്തൽ.

Show Full Article

News Summary -

A contract of `42.79 lakh was awarded without tender to the Youth Welfare Board