കൊച്ചിയിൽ 17കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു; കൂട്ടുനിന്ന മാതാവ് അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചിയിൽ 17കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു; കൂട്ടുനിന്ന മാതാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
കൊച്ചി: തർക്കം പറഞ്ഞു തീർക്കാനെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചുവരുത്തി 17കാരനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. മർദിക്കാൻ ഒപ്പം കൂടിയ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയെ എളമക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അക്രമികൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
ഈ മാസം ആദ്യമാണ് സംഭവം. ഭയം കാരണം 17കാരൻ ഈ വിവരം ആദ്യം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് മൂത്രത്തിലൂടെ ചോര വന്നതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എളമക്കര പൊലീസ് നടപടി സവീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റ് കൗമാരക്കാരായ പ്രതികൾക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.
മർദനമേറ്റ കുട്ടിയും പ്രതിയായ കൂട്ടുകാരനും ചേർന്ന് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിനായി പൊതു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മർദനമേറ്റ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേടായതിനെത്തുടർന്ന് ഈ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഫോൺ നന്നാക്കി അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ താൻ അറിയാതെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ അക്കൗണ്ട് വഴി പല സ്ത്രീകൾക്കും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
മർദനമേറ്റ കുട്ടിയും അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സുഹൃത്തും പത്താം ക്ലാസ് വരെ എളമക്കരയിലെ ഒരേ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അന്നുമുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ശത്രുതയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റുകളിലൂടെയുള്ള തർക്കവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
തർക്കം പരിഹരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കുട്ടിയെ എളമക്കരയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും തുടർന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിലെ വാടകവീട്ടിലെത്തിച്ച് സുഹൃത്തും അമ്മയും മറ്റ് ഏഴ് കൗമാരക്കാരും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.