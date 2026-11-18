കൊട്ടിയത്ത് ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽനിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച് 54 കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ: മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ കേസെടുത്തുtext_fields
കൊട്ടിയം: സ്വകാര്യ ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽനിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായ 54 കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൂരൽപൊയ്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച കൊട്ടിയം ഓക്സിലിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് തലചുറ്റൽ, ഛർദി, ശ്വാസംമുട്ട് ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്കായിരുന്നു സംഭവം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുക രൂപപ്പെട്ടതോടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഐ.സി.യുവിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. വൈകിട്ടോടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ആശുപത്രിവിട്ടത്.
മാസങ്ങളായി ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തിവരികയാണ്. മുമ്പും സമാനമായി ഇതേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുക ശ്വസിച്ച് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടലിൽ പ്രവർത്തനം പ്ലാന്റ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ് മെമോക്കെതിരെ ഹൈകോടതി സ്റ്റേ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലായതോടെ നാട്ടുകാരും രക്ഷകർത്താക്കളും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയാണ് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്.
സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ അശ്വതി ജിജി ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് സംഘവും ആരോഗ്യവകുപ്പ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡ് അധികൃതരും സ്ഥലത്ത് എത്തി. മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചിന്ത ജെറോമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം ബലംപ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷാവസ്ഥക്കിടയാക്കി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ജില്ല കലക്ടർ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ എൻജിനീയർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമീഷൻ അംഗം വി. ഗീത ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊട്ടിയത്തെ ഓക്സിലിയം സ്കൂളിലെ മുപ്പതിലേറെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.