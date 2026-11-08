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    പതിനേഴുകാരൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ യുവാവിന് 25 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം

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    പതിനേഴുകാരൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ യുവാവിന് 25 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം
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    കൊ​ല്ലം: മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 17കാ​ര​ൻ ഓ​ടി​ച്ച കാ​റി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​ന്​ കാ​ൽ കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം. പ​ട്ട​ത്താ​നം അ​യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ഭി ന​ഗ​ർ -19, തി​രു​വോ​ണം വീ​ട്ടി​ൽ സ​ദാ​ശി​വ​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ഷി​ജു​വി​നാ​ണ്​ (37) കോ​ട​തി ചെ​ല​വും പ​ലി​ശ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൊ​ല്ലം മോ​ട്ടോ​ർ ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്‍റ് ക്ലെ​യിം​സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ജ​ഡ്‌​ജി ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി​ച്ച​ത്. 2022 മാ​ർ​ച്ച്​ 24നാ​ണ്​ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി-​ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റോ​ഡി​ൽ ​ഐ.​സി.​എ​സ്​ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ഷി​ജു യാ​ത്ര ചെ​യ്‌​ത സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ൽ 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി ഓ​ടി​ച്ച കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ച​ത്.

    അ​പ​ക​ട കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കാ​റി​ന്‍റെ ആ​ർ.​സി ഓ​ണ​ർ ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി സ​ദാ​ശി​വ​ൻ പി​ള്ള ആ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ർ കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി പു​തി​യ​ത് വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഡീ​ല​ർ കാ​റി​ന്റെ ആ​ർ.​സി ബു​ക്കി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​തെ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന് വി​റ്റു. കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ച​യാ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ്യ ക​മ്പ​നി ന​ഷ്ട‌​പ​രി​ഹാ​രം ഷി​ജു​വി​ന് ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം കാ​റി​ന്‍റെ ആ​ർ.​സി ഓ​ണ​ർ, ഇ​ൻ​ഡ​സ് മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ്, കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നാ​യ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് തു​ക തു​ല്യ​മാ​യി ഈ​ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി വേ​റെ​ കേ​സ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും.ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്​ വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ജി​ത്ത്, സി​മി സു​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    News Summary - 25 Lakh Compensation for Youth Injured in Accident Involving Minor Driver
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