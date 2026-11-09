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    പത്തനംതിട്ടയിൽ 25 കുടുംബങ്ങൾ സിപിഎം വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

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    പത്തനംതിട്ടയിൽ 25 കുടുംബങ്ങൾ സിപിഎം വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു
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    പത്തനംതിട്ട: സി.പി.എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് 25 കുടുംബങ്ങൾ പാർട്ടിവിട്ട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. പത്തനംതിട്ട പരിയാരം സി.പി.എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. ഇലന്തൂർ വരട്ടുചിറയിൽ വീട് വെക്കാൻ മണ്ണെടുക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തകർ 25000 രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് പരാതി.

    ഇലന്തൂർ പരിയാരം, വരട്ടുചിറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ 25 കുടുംബങ്ങളാണ് ബി.ജെ.പിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്. പാർട്ടി വിട്ട കുടുംബങ്ങളെ ബി.ജെ.പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.എ. സൂരജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകുകയും പുതിയൊരു യൂനിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സി.പി.എം പ്രവർത്തകൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാർട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി സി.പി.എമ്മുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ. ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് സി.പി.എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - 25 Families Leave CPM to Join BJP in Pathanamthitta
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