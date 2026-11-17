വണ്ടൂരിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 24 പവൻ കവർന്നുtext_fields
വണ്ടൂർ: കുടുംബം വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 24 പവൻ കവർന്നു. 4,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വണ്ടൂർ വാളോർങ്ങലിൽ താമസിക്കുന്ന അഡ്വ. ഹുസൈന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഹുസൈനും കുടുംബവും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പോയതായിരുന്നു.
അന്ന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വീട്ടുജോലിക്കാരി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.30ഓടെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹുസൈന്റെ സഹോദരൻ ഖാലിദ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മുൻവശത്തെ വാതിൽ തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. സംശയം തോന്നി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണം നടന്നതായി വ്യക്തമായത്. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
മകളുടെ മുറിയിലെ അലമാരയിൽ തുണികൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് കവർന്നത്. കൂടാതെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകന്റെ പഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 4,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തുകടന്നത്. വണ്ടൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി.