എസ്ഐമാരാകാൻ എൻജിനീയർമാരുടെ വരവ്; പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായ 89 പേരിൽ 23 ബി.ടെക്കുകാർtext_fields
തൃശൂർ: കേരള പൊലീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 89 പേരിൽ 23 ബി.ടെക് ബിരുദധാരികൾ. തൃശൂർ കേരള പൊലീസ് അക്കാദമി മുഖ്യ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ ഇവർ ഇനി പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി.
75 പുരുഷന്മാരും 14 വനിതകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ ബാച്ചിൽ 36 പേർ വിവാഹിതരാണ്. 46 പേർ ബിരുദധാരികളും 17 പേർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളുമാണ്. ഒരാൾ എം.ബി.എയും 23 പേർ ബി.ഇ/ബി.ടെക്കും രണ്ട് പേർ എം.ടെക്കും നേടിയവരാണ്.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സേനയിലെത്തുന്നത് (16 പേർ). തിരുവനന്തപുരം-13, കോഴിക്കോട്-12, കണ്ണൂർ-10, തൃശ്ശൂർ-8, കോട്ടയം-7, പാലക്കാട്-5, മലപ്പുറം-5, വയനാട്-4, ആലപ്പുഴ-2, ഇടുക്കി-2, എറണാകുളം-2, കാസർകോട്-2, പത്തനംതിട്ട-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പ്രാതിനിധ്യം.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പരിഷ്കൃതമായ പെരുമാറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിൽമികവുമാണ് കേരള സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പരേഡ് വീക്ഷിച്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
2025 നവംബർ 11-ന് ആരംഭിച്ച പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ പൊലീസിന്റെ ആപ്തവാക്യമായ 'മൃദുഭാവേ ദൃഢകൃത്യേ' എന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആധുനിക പരിശീലനമാണ് 89 പേർക്കും നൽകിയത്.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത, ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾക്ക് പുറമെ പൊലീസിങ്ങിലെ നിർമിത ബുദ്ധി, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഫോറൻസിക് സയൻസ്, ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ, ദുരന്തനിവാരണം, ട്രോമാ കെയർ, തീരദേശ സുരക്ഷ, ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ടീം പ്രവർത്തനം, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽസ് തുടങ്ങിയവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലും വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കി.
എ.കെ 47, ടാർ, ഇൻസാസ്, എസ്.എൽ.ആർ, എൽ.എം.ജി, ഗ്ലോക്ക് പിസ്റ്റൾ, 9 എം.എം പിസ്റ്റൾ, കാർബൈൻ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകി. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയിലെ വിദഗ്ധർക്ക് പുറമെ അരീക്കോട് എസ്.ഒ.ജി ക്യാമ്പിൽ 15 ദിവസത്തെ ഭീകരവിരുദ്ധ പരിശീലനവും കുട്ടിക്കാനത്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പരിശീലനവും കൊച്ചി നേവൽ ബേസിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചി തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും തീരദേശ സുരക്ഷാ പരിശീലനവും തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ പ്രായോഗിക പരിശീലനവും നൽകി.
ബെസ്റ്റ് ആൾറൗണ്ടറായി റമീസ് നിഹാൽ കെ.സി
പരിശീലനത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തിയവർക്ക് മന്ത്രി ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു. ബെസ്റ്റ് ഇൻഡോർ, ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോർ, ബെസ്റ്റ് ആൾറൗണ്ടർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ റമീസ് നിഹാൽ കെ.സി ജേതാവായി.
അഖിൽ ശശീന്ദ്രൻ ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ടറായും ഗോകുൽ ആർ.എസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ സൈബർ പ്രൊഫിഷ്യൻസിയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അക്കാദമി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഔട്ട്ഡോർ) ജയരാജ് എൻ.ആർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
കെ.എ.പി-1 ബറ്റാലിയൻ ബാൻഡ് മാസ്റ്റർ എസ്.ഐ ജോസ് ജോൺ, കെ.എ.പി-2 ബറ്റാലിയൻ ബാൻഡ് മാസ്റ്റർ എസ്.ഐ ശശി എം.കെ, എം.എസ്.പി ബറ്റാലിയൻ ബാൻഡ് മാസ്റ്റർ എസ്.ഐ ജിനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാൻഡ് സംഘം പരേഡിന് താളവാദ്യങ്ങളാൽ മിഴിവേകി.
രാജൻ ജെ. പല്ലൻ എം.എൽ.എ, കോർപറേഷൻ മേയർ ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ, കേരള പൊലീസ് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ കെ. സേതുരാമൻ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എ. പ്രസാദ്, കൗൺസിലർ ടി.ആർ. ഹിരൺ, തൃശ്ശൂർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി നാരായണൻ ടി, സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ നകുൽ രാജേന്ദ്ര ദേശ്മുഖ്, റൂറൽ എസ്.പി മുഹമ്മദ് നദിമുദീൻ, ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡന്റ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ്, കെ.എ.പി 4 കമാൻഡന്റ് അജിത്ത് കുമാർ സി.പി, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പരിശീലനാർഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.