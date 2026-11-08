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Madhyamam
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    കരിപ്പൂരിൽ 1.67 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

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    കരിപ്പൂരിൽ 1.67 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
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    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ വീ​ണ്ടും വ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണ​വേ​ട്ട. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ട​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച 1.67 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മി​ശ്രി​തം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഒ​ഫ് റ​വ​ന്യൂ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്‌​സ് (ഡി.​ആ​ര്‍.​ഐ) സം​ഘം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ല്‍നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി. 1.3 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​മി​ശ്രി​ത​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഡി.​ആ​ര്‍.​ഐ സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്താ​ണി​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ഹാ​ന്‍ഡ് ബാ​ഗി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​മി​ശ്രി​തം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഡി.​ആ​ര്‍.​ഐ സം​ഘം ബാ​ഗേ​ജ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ സ്വ​ർ​ണ​വേ​ട്ട​യാ​ണി​ത്.

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    News Summary - 1.3 Kg Gold Mixture Worth ₹1.67 Crore Seized at Karipur Airport
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