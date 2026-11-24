മതിൽ ചാടിയെത്തി തൊണ്ടിമുതലുകൾക്ക് തീയിട്ടു; ചാലക്കുടിയിൽ കത്തിനശിച്ചത് 12 ബൈക്കുകൾtext_fields
ചാലക്കുടി: ചാലക്കുടിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 12 ബൈക്കുകൾക്ക് തീയിട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്.
മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ഒരാൾ ബൈക്കുകൾക്ക് തീയിടുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശി സുകുമാരനെ (40) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായാണ് പ്രാഥമിക സൂചന.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നെത്തിയ സുകുമാരൻ, സ്റ്റേഷനിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് കുപ്പിയിലേക്ക് പെട്രോൾ പകർത്തിയെടുത്തു. തുടർന്ന് മതിലിനോട് ചേർന്ന് തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബൈക്കുകളിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചിട്ട് മതിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് പൊലീസുകാർ തീയണയ്ക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും തീ ആളിപ്പടർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ബൈക്കുകൾക്ക് തീയിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായതും പ്രതിയെ പിടികൂടാനായതും.