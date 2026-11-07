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Madhyamam
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    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നിൽ കൂ​റ്റ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​രും

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    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നിൽ കൂ​റ്റ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​രും
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    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​മ്പി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക സ്ഥാ​പി​ക്കും. ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യെ​ങ്കി​ലും സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​മ്പി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ട്ടി​യ​ത്. ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള 100 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കാ​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക്ക് 10 അ​ടി നീ​ള​വും ഏ​ഴ് അ​ടി വീ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. രാ​ത്രി​യി​ലും തി​ള​ങ്ങി കാ​ണാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ്പോ​ട്ട് ലൈ​റ്റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​വീ​ക​രി​ച്ച ചെ​റി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ മു​മ്പി​ൽ പോ​ലും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക സ്ഥാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട റെ​യി​ൽ ജ​ങ്ഷ​നാ​യ ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. സ്റ്റേ​ഷ​ന് തെ​ക്ക് വ​ശ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - 100-Foot National Flag to Be Installed at Shoranur Railway Station
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