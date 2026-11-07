ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കൂറ്റൻ ദേശീയ പതാക ഉയരുംtext_fields
ഷൊർണൂർ: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കൂറ്റൻ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കും. നവീകരിച്ചിട്ട് ഏറെക്കാലമായെങ്കിലും സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് അധികൃതർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമാണ് പതാക ഉയർത്താനുള്ള 100 അടി ഉയരമുള്ള കാൽ സ്ഥാപിക്കുക. ദേശീയ പതാകക്ക് 10 അടി നീളവും ഏഴ് അടി വീതിയുമുണ്ടാകും. രാത്രിയിലും തിളങ്ങി കാണാവുന്ന തരത്തിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും.
അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നവീകരിച്ച ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽ ജങ്ഷനായ ഷൊർണൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. സ്റ്റേഷന് തെക്ക് വശത്ത് ജനറൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.