സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു; ഹൈദരാബാദിൽ മെറ്റ ഓഫീസ് അടിച്ചുതകര്ത്ത് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്text_fields
ഹൈദരാബാദ്: ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെലങ്കാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഹൈദരാബാദിലെ മെറ്റയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. റായ്ദുർഗത്തിലെ സ്കൈ വ്യൂ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെറ്റയുടെ ഓഫീസിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സംഭവത്തിൽ ഓഫീസ് വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാവുകയും പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇടപെട്ട് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ദേശീയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഉദയ് ഭാനു, മനീഷ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ മെറ്റ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി എത്തിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ, കർശന സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള സ്കൈ വ്യൂ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ഇടനാഴിയിലൂടെ ഓടിയ പ്രവർത്തകർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളും മറ്റ് വസ്തുവകകളും അടിച്ചുതകർക്കുകയും തുടർന്ന് കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് മെറ്റ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. തടഞ്ഞുവെച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിവരമറിഞ്ഞ് റായ്ദുർഗം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പൊലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയതായും ആരോപണമുണ്ട്. തെലങ്കാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജക്കിഡി ശിവ ചരൺ റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയതായി റായ്ദുർഗം ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. ഭൂപതി അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം എല്ലാവരെയും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.
ഹൈദരാബാദിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ, മെറ്റക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനവും ഏഴ് ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനവുമായി ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രീയ സെൻസർഷിപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ബി.ജെ.പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
എക്സിൽ 'ബിജെപി കാ ഭേട്ടാ - മെറ്റ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും അല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും പോസ്റ്റുകളും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മെറ്റക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മെറ്റ, ബിജെപിയുടെ അനുബന്ധ സംഘടനയെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറണമെന്നും, ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതികളിലും തെരുവുകളിലും മെറ്റയുടെ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.