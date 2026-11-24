'മെറ്റ ബി.ജെ.പി കാ ബേട്ട', 'മാർക്ക് ബിജെപിബർഗ്'; മെറ്റക്കെതിരെ ബെംഗളൂരുവിൽ ബാനറുകൾ ഉയർത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്text_fields
ബെംഗളൂരു: സാമൂഹിക മാധ്യമ ഭീമനായ 'മെറ്റ' ബി.ജെ.പിയോട് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കർണാടക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബെംഗളൂരുവിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കർണാടക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എച്ച്.എസ്. മഞ്ജുനാഥ് ഗൗഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളടങ്ങിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തിയത്. 'മെറ്റ ബി.ജെ.പി കാ ബേട്ട' എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ബാനറുകളിലുള്ളത്. മെറ്റ മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗിനെ 'മാർക്ക് ബി.ജെ.പിബർഗ്' എന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നതിൽ മെറ്റ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മെറ്റ പക്ഷപാതപരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മെറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെയും സ്വകാര്യതാ സംരക്ഷണത്തെയും പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സുതാര്യമായും സ്വതന്ത്രമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണ നയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കണമെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കുമെതിരായ നടപടികൾ, അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമോ പദവിയോ നോക്കിയാകരുതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിലെ സദഹള്ളി ഗേറ്റ്, ന്യൂ എയർപോർട്ട് റോഡിലെ ടോൾ പ്ലാസ പരിസരം, ചിക്കജാല തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.