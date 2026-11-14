ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന യോഗിയുടെ പരാമർശം: സമൂഹത്തിൽ ഭയം വളർത്താനെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്; ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു

ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന യോഗിയുടെ പരാമർശം: സമൂഹത്തിൽ ഭയം വളർത്താനെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്; ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നുtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരാമർശത്തെത്തുടർന്ന് വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. ഹിന്ദു വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും വ്യാജ വോട്ടർമാരെ തിരുകിക്കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന പരാമർശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഈ പരാമർശം സമൂഹത്തിൽ ഭയം പരത്താനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടാനുമുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി.) അധ്യക്ഷനുമായ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസും വിഷയത്തിൽ ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമുയർത്തി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഈ തർക്കം ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ലഖ്നോവിൽ ബി.ജെ.പി.യുടെ വോട്ടർ ചേർക്കൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പശാലയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വീണ്ടും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഒന്നിലധികം രജിസ്ട്രേഷനുകളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇതിന് തെളിവായി മീററ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു മുസ്ലീം വോട്ടർക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അര ഡസനിലധികം വോട്ടർ കാർഡുകളുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ഒരു വോട്ടർ കാർഡ് ഹിന്ദു പേരിലാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു.
യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ തികച്ചും കണക്കുകൂട്ടിയുള്ളതാണെന്നും ഇത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും യാദവ് ചോദിച്ചു. ‘സമൂഹത്തിൽ ഭയം പരത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആരുടെയൊക്കെ വോട്ടുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം’ അഖിലേഷ് യാദവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ബി.ജെ.പി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബിഹാർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഈ വ്യായാമത്തിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ‘പോളിങ് ബൂത്തുകൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും വോട്ടർമാർക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത പട്ടികകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം ബി.ജെ.പി.യുടെ വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ്’ അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു.
‘പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാതായ വോട്ടർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന എസ്.ഐ.ആർ. (പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ) യോഗത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തു. അഖിലേഷ് യാദവ് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല’ അഖിലേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വക്താവ് ദിനേഷ് പ്രതാപ് സിങ് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് എം.പി. പവൻ ഖേരയും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയക്കിടെ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഖേര പറഞ്ഞു.
‘അവർ ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. രാജ്യമെമ്പാടും എസ്.ഐ.ആർ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളായി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ, അവരുടെ വോട്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയ ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അമിത് ഷാ അവരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അവർക്ക് തോൽക്കണോ’ ഖേര ചോദിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയായ എസ്.ഐ.ആർ ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന തർക്കവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഈ പ്രക്രിയയിലെ അപാകതകളെക്കുറിച്ചും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, ബി.ജെ.പി. ഈ പ്രക്രിയ സുതാര്യമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.