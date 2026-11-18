'രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇപ്പോഴും പക്വതയില്ല; നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ 320 സീറ്റുകൾ മറികടക്കും': യോഗി ആദിത്യനാഥ്text_fields
ലഖ്നൗ: 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 403 അംഗ സഭയിൽ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ 320 സീറ്റുകൾ എന്ന ലക്ഷ്യം മറികടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന 'ന്യൂസ് 18 റൈസിംഗ് ഭാരത് സമ്മിറ്റ്: നോർത്ത് എഡിഷനിൽ' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തെ (എസ്.ഐ.ആർ) ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ പാർട്ടിക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള സംഖ്യാപരമായ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് താൻ മുതിരുന്നില്ലെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. 'ഏതൊരു സ്ത്രീയോടും യുവാവിനോടും വ്യാപാരിയോടും പാവപ്പെട്ടവരോടും ചോദിച്ചാൽ ഈ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് അവർ പറയും. വികസനത്തെ വെറുക്കുന്നവരും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും നെഗറ്റീവ് കാണുന്നവരും അരാജകത്വ അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നിരാശരാകും', അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ക്രമസമാധാന നിലയും തൊഴിലവസരങ്ങളും
മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമസമാധാന നിലയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, കലാപങ്ങളുടെയും കർഫ്യൂവുകളുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിക്ഷേപമോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമോ തൊഴിലവസരങ്ങളോ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ 2.30 ലക്ഷം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം പൂർത്തിയാക്കിയതായും 32,000 പേരുടെ നിയമനം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പൊലീസ് പരിശീലന ശേഷി ഒരേസമയം 6,000-ൽ നിന്ന് 60,000 ആയി ഉയർത്തിയതായും, എല്ലാ 18 ഡിവിഷണൽ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഫോറൻസിക് ലാബുകൾ, 75 ജില്ലകളിലും സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ് സംവിധാനം എന്നിവ നടപ്പാക്കിയതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുവരെ ഏകദേശം 9.75 ലക്ഷം സർക്കാർ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും സർക്കാരിന്റെ 10 വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 10.5 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നും യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ 65 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവും പ്രതിപക്ഷ വിമർശനവും
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ 'ശുദ്ധി' ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പൗരന്മാരല്ലാത്തവരുടെയും പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും അർഹരായ മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെല്ലാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അർഹരായ ഒരു വോട്ടറും പുറത്താകാതിരിക്കാൻ ബി.ജെ.പിയും പ്രവർത്തകരും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നടപടി സുതാര്യമായി നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങളിലും ഇ.വി.എം, എസ്.ഐ.ആർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആദിത്യനാഥ് ആഞ്ഞടിച്ചു. 'അവർ ജയിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വിജയമാണ്, എന്നാൽ തോൽക്കുമ്പോൾ ഇ.വി.എം തെറ്റാണ്, എസ്.ഐ.ആർ തെറ്റാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനാണ് ഉത്തരവാദി', ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ എല്ലാ പ്രചാരണങ്ങളുടെയും ഭാഗമാകുന്നുവെന്നും, പക്വതയില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വസ്തുതകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിലെ അതൃപ്തി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കിടെ തന്റെ 'പി.ഡി.എ' സഖ്യത്തിലേക്ക് 'പണ്ഡിറ്റുകൾക്കായി' മറ്റൊരു 'പി' കൂടി ചേർക്കുമെന്ന സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പരാമർശത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ചില എസ്.പി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളും ഹിന്ദു സമൂഹത്തോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ മുൻകാല സമീപനവുമാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.