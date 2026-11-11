‘മലിനീകരണം കൂടിയാലും തനിയെ അടങ്ങും’; ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് ശരിയായ കാര്യമെന്ന് യോഗി

‘മലിനീകരണം കൂടിയാലും തനിയെ അടങ്ങും’; ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് ശരിയായ കാര്യമെന്ന് യോഗിtext_fields
ലഖ്നോ: ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മലിനീകരണ ആശങ്കകൾക്കിടെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ മലിനീകരണം കൂടിയാലും അത് പിന്നീട് തനിയെ അടങ്ങുമെന്നാണ് യോഗി പറഞ്ഞത്. പടക്കത്തിന് തന്റെ സർക്കാർ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് മലിനീകരണം വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അഴിമതിയിലൂടെ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കിയവരെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും യോഗി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
‘നിങ്ങളെല്ലാവരും ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു, എന്നാൽ പലരും അത് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മലിനീകരണം കൂടിയാലും അത് ഒടുവിൽ അടങ്ങും, പിന്നെ എന്തിന് വിഷമിക്കണം എന്നാണ്. അഴിമതിയിലൂടെ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും മലിനമാക്കിയവരെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വലിയ മലിനീകരണ പ്രശ്നമാകും. മലിനീകരണം ഉണ്ടായാലും അത് ഒടുവിൽ അടങ്ങും. അത് വലിയ ആശങ്കയല്ല’ യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദീപാവലി വലിയ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ധാരാളം പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞു. ‘ജനങ്ങൾ ദീപാവലി വലിയ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ധാരാളം പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത് ശരിയായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. പടക്കങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുടനീളം വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുത്തനെ മോശമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗിയുടെ പരാമർശം. ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ ദീപാവലിയാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) 376 ആയിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നഗരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലഖ്നോവിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 245, വാരണാസിയിൽ 274, ഗോരഖ്പൂരിൽ 261 എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് മോശം വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
യോഗിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയും ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും ശ്വാസംമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്.
അതേസമയം, ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിലപാടായാണ് യോഗി അനുകൂലികൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടതികൾ പടക്ക നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗിയുടെ ഈ തുറന്ന പ്രസ്താവന എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.