ഉവൈസി, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് സഖ്യം എസ്.പിയുടെ 'ബി-ടീം': യോഗി ആദിത്യനാഥ്; യുപിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് മുറുകുന്നുtext_fields
ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാൻ എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻഷിറാം) അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'സാമൂഹിക പരിവർത്തന മോർച്ച' സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ 'ബി-ടീം' ആണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. 2027-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എസ്.പിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ഇവരെ രംഗത്തിറക്കിയതെന്നും ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ ഗോരഖ്പൂരിൽ 20 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട 'പി.ഡി.എ രഥയാത്ര' നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ശക്തിപ്രകടനം നടത്തിയത്. ഗോരഖ്പൂരിലെ ഒൻപത് സീറ്റുകളിലും ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് അഖിലേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
'ഉവൈസി മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഹൈദരാബാദ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പുരമാകും'
രണ്ട് തോണികളിൽ കാൽവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമാജ്വാദി പാർട്ടി മുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കാൻ 'ഹൈദരാബാദിലെ മൗലാനയെയും' (ഉവൈസിയെ ഉദ്ദേശിച്ച്) നാഗിന എം.പിയായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. 'ദലിത് സമുദായത്തിലെ മഹാന്മാരെ എപ്പോഴും അപമാനിച്ചിട്ടുള്ള എസ്.പിക്ക് ദലിത് വോട്ടുകൾ ലഭിക്കില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ സാധ്യതകളെ തകർക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളെയും എസ്.പി ഒരുമിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിലെ മൗലാനയുടെ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അത് 'ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പുരം' ആയി മാറിയിരിക്കും', ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിനെ നഗരത്തിലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യണമെന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെയും ആർ.എസ്.എസിന്റെയും ദീർഘകാല ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, എസ്.പിയുടെ മുസ്ലിം-ദലിത് വോട്ട് ബാങ്കിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ബി.ജെ.പി ആസൂത്രണം ചെയ്ത സഖ്യമാണ് ഉവൈസി-ആസാദ് കൂട്ടുകെട്ടെന്നാണ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ആരോപണം.
2017-ലും പിന്നീട് വീണ്ടും വിജയിച്ച് അഞ്ച് വർഷം വീതം ഭരണം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും, തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദിത്യനാഥിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശം. 2012-17 കാലഘട്ടത്തിലെ എസ്.പി ഭരണം കുടുംബവാഴ്ചയുടെയും മാഫിയകളുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും കാലമായിരുന്നുവെന്നും തങ്ങൾ നിയമവാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യോഗിയുടെ തട്ടകത്തിൽ 'പി.ഡി.എ രഥയാത്ര'യുമായി അഖിലേഷ് യാദവ്
ഗോരഖ്പൂരിൽ 20 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട 'പി.ഡി.എ രഥയാത്ര'യ്ക്ക് ലഭിച്ച വൻ ജനപിന്തുണ ബി.ജെ.പിയുടെ കോട്ട തകരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു. 'ബി.ജെ.പിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം ഇളകുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ഗോരഖ്പൂർ നൽകുന്നത്. ഇത്തവണ ഗോരഖ്പൂരിലെ ഒൻപത് സീറ്റുകളിലും ജനങ്ങൾ ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തും', അഖിലേഷ് 'എക്സിൽ' കുറിച്ചു. ഗോരഖ്പൂരിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയെന്ന ആദിത്യനാഥിന്റെ അവകാശവാദത്തെ പരിഹസിച്ച അഖിലേഷ്, താൻ യൂറോപ്പിൽ എത്തിയതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. 'ഇത് പാരീസും സ്പെയിനുമാണ്—ബി.ജെ.പിയുടെ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ സ്പെയിൻ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മണിക്കൂറുകൾ പെയ്ത മഴയിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ലഖ്നൗവിലേത് പോലെ മെട്രോ റെയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ആളുകൾ ഇവിടെ ബോട്ടുകളിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്', യോഗിയെ 'വാചസ്പതി' (വാക്കുകളുടെ രാജാവ്) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഖിലേഷ് പരിഹസിച്ചു. ചൗരി ചൗരയിലെ ദേവോഖി ഗ്രാമത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ബാബു ബന്ധു സിംഗിന്റെ പ്രതിമയും അഖിലേഷ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.