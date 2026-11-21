മാതാവിന് വിടനൽകി യോഗി ആദിത്യനാഥ്; അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർtext_fields
ഹരിദ്വാർ: ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മാതാവ് സാവിത്രി ദേവിയുടെ (91) സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ നടന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ പഞ്ചൂരിൽ വെച്ചാണ് സാവിത്രി ദേവി അന്തരിച്ചത്. ഹരിദ്വാറിൽ നടന്ന അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
പൗരി ഗഢ്വാൾ ജില്ലയിലെ പഞ്ചൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഭൗതികശരീരം ഹരിദ്വാറിലെ ചണ്ഡി ഘട്ടിലെത്തിച്ചത്. സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾക്ക് മുമ്പ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് മാതാവിന്റെ ഭൗതികശരീരത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് ചിതയ്ക്ക് തീകൊളുത്തിയത്.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി, യോഗഗുരു ബാബാ രാംദേവ്, സ്വാമി ചിദാനന്ദ സരസ്വതി തുടങ്ങിയവർ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിനെത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ സാവിത്രി ദേവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അഖിലേഷ് യാദവ്, മായാവതി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ചണ്ഡി ഘട്ടിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്. തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.