ഡൽഹിയിലെ കഫേയിൽ യുവതിക്ക് നേരെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ; സ്ത്രീകളടക്കം മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽtext_fields
ന്യുഡൽഹി: കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ പ്രീത് വിഹാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഫേയിൽ 22കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും ഒരു പുരുഷനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ കഫേയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
പൊലീസ് പറയുന്നത്: യുവതിയും,സുഹൃത്തുക്കളും, പ്രതികളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കഫേകളിലായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.രാത്രി 11.30ന് കഫേ അടച്ച ശേഷം അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് പാർട്ടി നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ തീരുമാനം. സംഘത്തിലൊരാളുടെ കൈവശം കഫേയുടെ താക്കോൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അടച്ചശേഷവും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
മൂന്ന് സ്ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്മാരുമടക്കം ഏഴ് പേരാണ് ആദ്യം കഫേയിൽ ഒത്തുചേർന്നത്. പിന്നീട് ഇവർ മാണ്ഡാവലിയിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ പ്രതികളിലൊരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രീത് വിഹാറിലെ രണ്ടാമത്തെ കഫേയിലേക്ക് സംഘം എത്തുകയായിരുന്നു.
“പുലർച്ചെ 3.30ഓടെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. മറ്റുള്ളവർ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മൂന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം ആകെ ഏഴ് പേരാണ് കഫേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും വൈകിയേ വീട്ടിലെത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് അറിയിക്കാൻ യുവതി അമ്മയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു “- പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും പുലർച്ചെ 5.30ഓടെ യുവതി പരാതി നൽകിയെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും ഒരു പുരുഷനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.