പരീക്ഷക്കെത്തിയ വനിതകളുടെ അടിവസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചു; അപമാനിച്ചതായി പരാതിtext_fields
മംഗളൂരു: ഞായറാഴ്ച മംഗളൂരുവിൽ നടന്ന കർണാടക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെ.എ.എസ്) പരീക്ഷ എഴുതിയ വനിത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ അപമാനകരമായ ശാരീരിക പരിശോധനക്ക് വിധേയരായതായി ആരോപണം. പരിശോധനക്കിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൈകൾ തിരുകിയെന്നും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
കർണാടക പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കെ.പി.എസ്.സി) കെ.എ.എസ് പരീക്ഷ നടത്തിയ കാർ സ്ട്രീറ്റിലെ ഗവ. വനിതാ പ്രീ-യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥി പറഞ്ഞു. എസ്.ഐ റാങ്കിലുള്ള അഞ്ച് വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൂറോളം സ്ത്രീകളെ പരിശോധിച്ചതായി ഉദ്യോഗാർത്ഥി അറിയിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയക്കിടെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു. പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടിക്കാൻ സ്ലിപ്പുകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കാമെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന്, ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുർത്തകൾക്കും അടിവസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ കൈകൾ തിരുകി.
മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ത്രീകളെ നാണക്കേടിലും അപമാനത്തിലും ആഴ്ത്തി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, കർശന പരിശോധനക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് തല മറക്കരുതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചതായും അവരുടെ മുടിയും ചെവിയും കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.
പരീക്ഷകൾക്ക് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്വകാര്യതയെയും അന്തസ്സിനെയും അപകടത്തിലാക്കരുതെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ അവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പരീക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കെ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കെ.പി.എസ്.സി.യോടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അന്തസ്സിന് കോട്ടം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടിവരരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.