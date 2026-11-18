വനിതാ എസ്.ഐയെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
നോയിഡ: പിതാവ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രതികരണമില്ലാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ജാർച്ച പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രശ്മി ഗൗതമാണ് (27) മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക താമസസ്ഥലത്തെ ശുചിമുറിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
രാവിലെ മകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ആശങ്കയിലായ പിതാവ് രശ്മിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ താമസസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഹൃദയാഘാതമാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക സംശയം. ശരീരത്തിൽ പരുക്കേറ്റതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജാർച്ച പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് കൈലാഷ് നാഥ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2023 ബാച്ചിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് രശ്മി ഗൗതം. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ജാർച്ച പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
മരണവിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.