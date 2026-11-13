കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ യുവതിയെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി

കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ യുവതിയെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിtext_fields
മണ്ട്യ: ആറ് വർഷം മുൻപ് കാണാതാവുകയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്ത യുവതിയെ കർണാടകയിലെ മണ്ട്യ ജില്ലയിലെ മയിഗോണഹള്ളിയിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട് 30 മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ യുവാവ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്.
പാണ്ഡവപുരം സ്വദേശിയായ എൻ. മഞ്ജു (35)വിനെയാണ് ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വിവാഹജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവതിയല്ലാതിരുന്ന താൻ ചാമരാജനഗർ സ്വദേശിയായ നാഗേന്ദ്രക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മഞ്ജു പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തോളം തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിച്ച ഇവർ പിന്നീട് മയിഗോണഹള്ളിയിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു. താൻ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ പരാതി നൽകിയതും പിന്നീട് കൊലപാതകക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതിയായ രാജേഷുമായി തനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും മഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.
മഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛൻ നാഗരാജു നൽകിയ പരാതിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ശ്രീരംഗപട്ടണം താലൂക്കിലെ നീലനകൊപ്പലു ഗ്രാമവാസിയായ മഞ്ജുനാഥനായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ്. ഇവർക്ക് കുട്ടികളില്ല 2019ൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി മഞ്ജു പാണ്ഡവപുരയിലെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാഗരാജു ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്ത് 2019 ജൂൺ 23നാണ് മഞ്ജുവിനെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് ജൂലൈ മൂന്നിന് നാഗരാജു പാണ്ഡവപുര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
എന്നാൽ, 2021ൽ നാഗരാജു പൊലീസിൽ മറ്റൊരു പരാതിയും നൽകി. പാണ്ഡവപുര താലൂക്കിലെ രാഗിമുദ്ദനഹള്ളി സ്വദേശിയായ രാജേഷ് മഞ്ജുവിനെ കാവേരി നദിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. മഞ്ജുവും രാജേഷും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു യുവതിയുമായി രാജേഷിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിനെ മഞ്ജു എതിർത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൊലപാതകക്കേസായി മാറി.