‘മോദിക്ക് ദീപാവലി ആശംസ നേർന്നതിൽ ഇത്ര വിവാദമെന്തിന്?’; വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് സാം പിത്രോഡ

‘മോദിക്ക് ദീപാവലി ആശംസ നേർന്നതിൽ ഇത്ര വിവാദമെന്തിന്?’; വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് സാം പിത്രോഡtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നതിന് പിന്നാലെ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സാം പിത്രോഡ തിരിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിച്ചതിൽ വിവാദം. പിന്നാലെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു ‘സഹ ഗുജറാത്തി’ എന്ന നിലയിൽ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമാണെന്നും വ്യക്തിപരമല്ലെന്നും വിശദമാക്കി പിത്രോഡ രംഗത്തെത്തി.
‘നരേന്ദ്രഭായിയെ എനിക്ക് വളരെക്കാലമായി അറിയാം. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്’ -പിത്രോഡ പറഞ്ഞു. വിദേശശക്തികളുമായി കോൺഗ്രസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്ന നേതാവാണ് സാം പിത്രോഡ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും പിത്രോഡക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ഈ വിദേശയാത്രകളുടെ പേരിലും ബി.ജെ.പി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലും പിത്രോഡ നേരത്തെ ബി.ജെ.പിയുടെ വിമർശനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. ‘40 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്?’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ചത് സാം പിത്രോഡ പാർട്ടി മാറാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഹുസൈൻ ദൽവായിയുടെ പരാമർശവും അദ്ദേഹം ശക്തമായി തള്ളി. ‘അദ്ദേഹത്തിന് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ലജ്ജ തോന്നണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് വിടില്ല’- പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.