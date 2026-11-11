"എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചു?" ഷാബാനു കേസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നെഴുതി സോണിയ ഗാന്ധി

"എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചു?" ഷാബാനു കേസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നെഴുതി സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഷാബാനു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നതായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബലിയർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പത്രങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും താൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചതായി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.
താൻ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ന്യായമായി നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ താൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്നത് സംശയമുണ്ടോ എന്നുമായിരുന്നു ഇതിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി. മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമം അപകടത്തിലാക്കാതെ ഷാ ബാനുവിനെപ്പോലുള്ള സ്ത്രഹികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചതായി സോണിയ ഗാന്ധി ഓർമിക്കുന്നു.
കോടതിവിധിയെ മറികടക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിയമഭേദഗതി രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. ബി.ജെ.പി ഇതിനെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, പുരോഗമനവാദികൾ ഇതിനെ യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികൾക്ക് മുന്നിലെ കീഴടങ്ങലായാണ് കണ്ടത്. എന്നാൽ പിന്നീട് 2001-ൽ സുപ്രീം കോടതി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെ ശരിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി തർക്കത്തെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം പാരമ്പര്യമായി നിലനിന്നിരുന്നതാണെന്നും, 1986-ൽ ഫൈസാബാദ് ജില്ല കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് പള്ളിയുടെ പൂട്ട് തുറന്നത് ദീർഘകാലമായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സംഘർഷത്തിന് തിരികൊളുത്തിയെന്നും അവർ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം പള്ളി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും പള്ളിയുടെ തകർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും പുസ്തകം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആർ.എസ്.എസിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെത്തന്നെ തകർത്തുവെന്നും പുസ്തകം വിമർശിക്കുന്നു.