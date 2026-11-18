മിഷനറി സ്കൂളിൽ കാവി സാരിക്ക് വിലക്കെന്ന്; ആരോപണം തെളിഞ്ഞാൽ നടപടി: ബംഗാൾ മന്ത്രിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: കാവി സാരി ഉടുത്തതിന് നഗരത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയെ സ്കൂളധികൃതർ ചോദ്യം ചെയ്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ, സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ദീപക് ബർമൻ. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സമിക് ഭട്ടാചാര്യയാണ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. കാവി സാരിയുടുത്തതിന് സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപികയെ സഹപ്രവർത്തകൻ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കാവി സാരി സ്കൂളിൽ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു ഭട്ടാചാര്യയുടെ വാദം. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച ബി.ജെ.പി പ്രസിഡന്റ് ‘ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ’ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സമിക് ഭട്ടാചാര്യയുടെ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട്, ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സ്കൂളിനുള്ള നിരാക്ഷേപ പത്രം പിൻവലിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയും പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം, ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കാവി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ലെന്നും മുഴുവൻ മിഷനറി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുമായി ഈ ആരോപണം സാമാന്യവത്കരിക്കരുതെന്നും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു.