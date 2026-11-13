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    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമപദ്ധതികളും നഷ്ടമാകുമോ? കേന്ദ്രത്തോട് ഉറപ്പ് തേടി പൗരസമൂഹം

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    https://www.madhyamam.com/tags/voter-list
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പേ​ര് ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് പൗ​ര സ​മൂ​ഹ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ധാ​റി​ന് പ​ക​രം വോ​ട്ട​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ര​ഞ്ജ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ‘സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഫോ​ർ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ഫോ​റം’ (സി.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്-​ഭാ​ര​ത്) കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ലോ, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലോ, ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ലോ അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ക്ഷേ​മ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത​ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലി​നാ​യി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പേ​ര് ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.

    അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഡ​ൽ​ഹി മു​ൻ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ജീ​ബ് ജ​ങ്, അ​ലീ​ഗ​ഢ് മു​സ്‌​ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ​മീ​ർ ഉ​ദ്ദീ​ൻ ഷാ, ​മു​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ക​ത്ത് ന​വം​ബ​ർ 12നാ​ണ് മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ര​ഞ്ജ​ൻ സി​ങ്ങി​ന് ​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ പാ​ൻ കാ​ർ​ഡും വോ​ട്ട​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡും മാ​ത്രം മ​തി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഗു​വാ​ഹ​തി ഹൈ​കോ​ട​തി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    ഈ ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. വി​ദേ​ശി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഫോ​റി​ൻ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ അ​സ​മി​ലെ ദ​ര​ങ് സ്വ​ദേ​ശി​നി കു​ൽ​ച്ച​ൻ ബീ​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ക​ല്യാ​ൺ റാ​യ് സു​രാ​ന, സു​സ്മി​ത ഫൂ​ക്ക​ൻ ഖൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റേ​താ​ണ് വി​ധി.

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