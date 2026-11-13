വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമപദ്ധതികളും നഷ്ടമാകുമോ? കേന്ദ്രത്തോട് ഉറപ്പ് തേടി പൗരസമൂഹം

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമപദ്ധതികളും നഷ്ടമാകുമോ? കേന്ദ്രത്തോട് ഉറപ്പ് തേടി പൗരസമൂഹംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കില്ലെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനോട് പൗര സമൂഹ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ആധാറിന് പകരം വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്രി രാജീവ് രഞ്ജൻ സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെ ‘സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫോറം’ (സി.എഫ്.എഫ്-ഭാരത്) കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് കത്തയച്ചു.
വോട്ടർ ഐ.ഡി ഇല്ലെന്ന കാരണത്താലോ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാലോ, ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പരാജയപ്പെടുന്നതിനാലോ അർഹരായവർക്ക് ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതത് പദ്ധതികളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി മാത്രമേ ബന്ധിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വയോജനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയലിനായി എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ബദൽ മാർഗങ്ങളും ഫലപ്രദമായ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണം. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് മാനദണ്ഡമാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കണം.
അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ പുറത്താക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ മതിയായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡൽഹി മുൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ നജീബ് ജങ്, അലീഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ സമീർ ഉദ്ദീൻ ഷാ, മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ അശോക് കുമാർ ശർമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് നവംബർ 12നാണ് മന്ത്രി രാജീവ് രഞ്ജൻ സിങ്ങിന് നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പാൻ കാർഡും വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും മാത്രം മതിയാവില്ലെന്ന് ഗുവാഹതി ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഈ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള കുടുംബബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഫോറിൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ അസമിലെ ദരങ് സ്വദേശിനി കുൽച്ചൻ ബീഗം സമർപ്പിച്ച ഹരജി തള്ളിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരായ കല്യാൺ റായ് സുരാന, സുസ്മിത ഫൂക്കൻ ഖൗണ്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി.