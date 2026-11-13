പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6,157 ഫ്ലാറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ് സർക്കാർ

പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6,157 ഫ്ലാറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ് സർക്കാർtext_fields
ചെന്നൈ: നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട താമസസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 1,401.75 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഭവനപദ്ധതിക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. തമിഴ്നാട് അർബൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ (ടിഎൻയുഎച്ച്ഡിബി) നേതൃത്വത്തിലാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമാണം നടക്കുക. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിച്ചും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയുമാണ് ഈ ഭവന യൂണിറ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നത്.
ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആകെ 6,157 ഫ്ലാറ്റുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിക്കുക. ആനത്തൈക്കുപ്പത്ത് 64 ഫ്ലാറ്റുകളും വ്യാസർപടിയിലെ പഴയ ബ്ലോക്കിൽ 1,158 ഫ്ലാറ്റുകളും ഫോർഷോർ എസ്റ്റേറ്റിൽ 1,484 ഫ്ലാറ്റുകളും നിർമിക്കും. രുക്മിണി നഗറിൽ 111, മുല്ലൈ നഗറിൽ 462, ഉദയസൂര്യൻ നഗറിൽ 850, പച്ചൈക്കൽ വീരസാമി നഗറിൽ 912, വെസ്റ്റ് കല്ലറൈ സാലൈയിൽ 792, കക്കൻ കോളനിയിൽ 324 ഫ്ലാറ്റുകളും നിർമിക്കാനാണ് പദ്ധതി.
ഇതിനുപുറമെ, കണ്ണഗി നഗറിലെ 6,508 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നവീകരണത്തിനുമായി സർക്കാർ 49.29 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 673 റെസിഡൻഷ്യൽ ബ്ലോക്കുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും താമസക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് തുക വിനിയോഗിക്കുക. ഒരു വീടിന്റെ നവീകരണത്തിന് ശരാശരി 75,000 രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് കണ്ടെത്തുക.
മന്ത്രി ബി. രാജ്കുമാർ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 28ന് നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണഗി നഗറിലെ നവീകരണ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി നവംബർ ആറിനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
1996നും 2008നും ഇടയിൽ ടിഎൻയുഎച്ച്ഡിബി കണ്ണഗി നഗറിൽ നിർമിച്ച 15,656 വീടുകളിൽ 9,148 എണ്ണത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2023-24 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 41.23 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.