മൃതദേഹം ചുമന്ന് വിജയ്; സ്റ്റാലിനെ തോൽപ്പിച്ച ടി.വി.കെ നേതാവിന് വിടtext_fields
ചെന്നൈ: അന്തരിച്ച കൊളത്തൂർ ടി.വി.കെ എം.എൽ.എ വി.എസ്. ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. പെരമ്പൂരിലെ എം.എൽ.എയുടെ വസതിയിൽനിന്ന് വാഹനത്തിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റുകയും പിന്നീട് ചെരുപ്പിടാതെ വിജയ് മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വി.എസ്. ബാബു അന്തരിച്ചത്. ദീർഘകാലമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മരണവിവരമറിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ വിജയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സംസ്കാരച്ചടങ്ങിലും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു.
2026ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വി.എസ്. ബാബു ശ്രദ്ധ നേടിയത്. 2011 മുതൽ തുടർച്ചയായി കൊളത്തൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ ടി.വി.കെയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായ ബാബു നേടിയ വിജയം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. 8,795 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ബാബുവിന്റെ വിജയം.
സ്റ്റാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിലെത്തിയ നേതാവിന്റെ അന്ത്യയാത്രയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നേരിട്ട് പങ്കുചേർന്ന് മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റിയത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിനകം സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിജയ് സർക്കാറിനും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.