ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജഗന്റെ വിശ്വസ്തൻ

ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജഗന്റെ വിശ്വസ്തൻtext_fields
അമരാവതി: ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ അടുത്ത വിശ്വസ്തനുമായിരുന്ന വി. വിജയസായി റെഡ്ഡി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'പരിവർത്തന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി' (PRP) എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ പേര്. നവംബർ 11ന് രാവിലെ 11.11ന് വിജയവാഡയിലെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുതിയ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. ഭരണകക്ഷിയായ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിക്കും പ്രതിപക്ഷമായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും ബദലായാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം, യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തൽ എന്നിവയാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ മുഖങ്ങൾക്കും ജെൻ സി തലമുറയിൽനിന്നുള്ള നേതൃത്വത്തിനും അവസരം നൽകുമെന്നും വിജയസായി റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസ്നേഹം, പൊതുസേവനം, ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയാണ് പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെയും മകൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെയും അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു വിജയസായി റെഡ്ഡി. എന്നാൽ, 2024ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈഎസ്ആർസിപി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പാർട്ടിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തിൽ അകൽച്ചയുണ്ടായി.അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനക്കേസിൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്കൊപ്പം വിജയസായി റെഡ്ഡിയും സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നേരിട്ടിരുന്നു
2025 ജനുവരിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയസായി റെഡ്ഡി, അതേ വർഷം മേയിൽ മദ്യ അഴിമതി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ പരസ്യ വിമർശനത്തിനും ഇരയായി. പിന്നാലെ വൈഎസ്ആർസിപിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
'പിആർപി' എന്ന ചുരുക്കപ്പേര് നടൻ ചിരഞ്ജീവി രൂപീകരിച്ച പ്രജാ രാജ്യം പാർട്ടിയുടെ പേരിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിജയസായി റെഡ്ഡിയുടെ പുതിയ പാർട്ടിക്ക് അതുമായി ബന്ധമില്ല. ആന്ധ്രപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായ മൂന്നാം ബദലായി മാറാൻ പുതിയ പാർട്ടിക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയം. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ശേഷിയും ജനപിന്തുണയും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രകടനവുമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുക.