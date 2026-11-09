'പശു വെറുമൊരു മൃഗമല്ല; സമൃദ്ധിയുടെ നിധിയാണ്'; ഗോവർധന പൂജ നടത്തി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

'പശു വെറുമൊരു മൃഗമല്ല; സമൃദ്ധിയുടെ നിധിയാണ്'; ഗോവർധന പൂജ നടത്തി യോഗി ആദിത്യനാഥ്text_fields
ഗോരഖ്പൂർ: പശു സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി ഗോരഖ്പൂരിൽ ഗോവർധന പൂജ നടത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പശു വെറുമൊരു മൃഗമല്ലെന്നും സമൃദ്ധിയുടെ നിധിയാണെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിന്റെ കാർഷിക-ഋഷി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് പശു. പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുമെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് ഗോവർദ്ധന പൂജയാണ്. കാർഷിക-ഋഷി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഭാരതം പോലൊരു രാജ്യത്ത്, പശു അതിന്റെ ആത്മാവായി വർത്തിക്കുന്നു. ഗോവർദ്ധന പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് പശുക്കളെ പൂജിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടേയുള്ളൂ. പശു വെറുമൊരു മൃഗമല്ല; അത് ഈ ലോകത്തിലെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരു സമ്മാനമാണ്, സമൃദ്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ നിധിയാണ്. പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പാരമ്പര്യത്തിലും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സ്വാഭാവികമായും വന്നുചേരും," യോഗി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ഗോശാലയിലെത്തി പൂജ നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. യോഗി കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 7,700-ലധികം ഗോശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 16 ലക്ഷത്തിലധികം അനാഥ കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർഷകർക്ക് സർക്കാർ ഗോശാലകളിൽ നിന്ന് കന്നുകാലികളെ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും അവയുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഒരു പശുവിന് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപ വീതം അലവൻസ് ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു കർഷകന് നാല് പശുക്കളെ വരെ പരിപാലിക്കാമെന്നും പ്രതിമാസം 6,000 രൂപ അധിക വരുമാനമായി നേടാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മറ്റൊരു പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അനാഥ കന്നുകാലികൾക്കായുള്ള ഗോശാലകളിൽ നിന്ന് കറവയുള്ള പശുവിനെ നൽകുന്നു. ഒപ്പം ഓരോ പശുവിനും പ്രതിമാസം 1,500 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കന്നുകാലികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷവും ശരിയായ പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.