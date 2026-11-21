പന്നൂൻ വധശ്രമകേസിൽ നിഖിൽ ഗുപ്തക്ക് 19 വർഷം തടവ് വിധിച്ച് യു.എസ് കോടതി: പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗുപ്തtext_fields
യു.എസിൽ വെച്ച് ഖാലിസ്ഥാനി വിഘടനവാദി നേതാവ് ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നൂനിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ നിഖിൽ ഗുപ്തക്ക് യു.എസ് ഫെഡറൽ കോടതി 235 മാസം(19 വർഷത്തിലധികം) തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി വിക്ടർ മാരെറോയാണ് ഗുപ്തക്ക്19 വർഷവും ഏഴ് മാസവുംതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. യു.എസ്-കനേഡിയൻ ഇരട്ട പൗരത്വമുള്ള ഖാലിസ്താനി വിഘടനവാദി പന്നൂനിനെ വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാറുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് യു.എസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിച്ചതോടയാണ് കേസിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നത്.
വാടകക്കൊലപാതകം, വാടകക്കൊലപാതകത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾ 55കാരനായ ഗുപ്ത ഈ വർഷം ആദ്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നു.വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ, ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായതിൽ ഗുപ്ത പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിചാരണക്ക് മുന്നോടിയായി പന്നൂനിന്റെ അനുയായിക കോലങ്ങളുമായി കോടതിക്ക് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
2023 മെയ് മാസത്തിലാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നൂനിനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട 'സിഖ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ്' എന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ്. ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന് വാടകക്കൊലയാളിയെ ഏർപ്പാടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗുപ്ത 15,000 ഡോളർ അഡ്വാൻസായി കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുപ്ത ബന്ധപ്പെട്ട വാടകക്കൊലയാളി യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഡി.ഇ.എയുടെ രഹസ്യ ഏജന്റായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2023 ജൂണിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രാഗിൽ വെച്ച് ഗുപ്ത അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് യു.എസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
മുൻ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വികാഷ് യാദവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഗുപ്ത പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് യു.എസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരം കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനകളിൽ സർക്കാറിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.