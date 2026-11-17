യു.പിയിൽ സീറ്റ് തർക്കം രൂക്ഷം; 181 സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്text_fields
ലഖ്നോ: 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും (എസ്.പി) തമ്മിൽ ഭിന്നത. 403 അംഗ നിയമസഭയിൽ 100ലേറെ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ 181 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുനൽകാൻ എസ്.പി തയാറല്ല. സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.
യു.പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സീറ്റ് വിഭജനമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യസമിതി, പ്രകടനപത്രികാ സമിതി, പ്രചാരണ സമിതി എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതും യോഗം പരിഗണിച്ചു. പാർട്ടി സ്വന്തം പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് 181 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം എസ്.പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര ചർച്ചാവിഷയം ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ശരിയായില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.
എസ്.പിയുമായി ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ചർച്ച നടക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. നവംബർ 26ന് ലഖ്നോവിൽ ഭരണഘടനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു.
യു.പിയിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹികനീതിയും തുല്യ അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന ബദൽ മുന്നണിയായി ഇന്ത്യാ സഖ്യം മാറുമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ നേടിയ മുന്നേറ്റം ആവർത്തിക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാലും വ്യക്തമാക്കി.
യു.പിയിലെ സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്കിടെ 2027ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കാൻ എസ്.പി നീക്കം തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ 70 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 15 എണ്ണം മത്സരത്തിനായി പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെറാഡൂൺ, ഹരിദ്വാർ മേഖലകളിലെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും.