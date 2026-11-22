സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു; അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിക്ക് 'ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ' നൽകി യുപി പൊലീസ്text_fields
സഹാറൻപൂർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂരിൽ എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷനും ഹൈദരാബാദ് എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിക്ക് അബദ്ധത്തിൽ 'ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ' നൽകി പൊലീസ്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക ബഹുമതിയാണ്, ഉവൈസിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തെ ജഡ്ജിയുടേതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പൊലീസ് നൽകിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.30-ഓടെ സഹാറൻപൂർ സർക്യൂട്ട് ഹൗസിലാണ് സംഭവം. നാഗിന എം.പിയും ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻഷിറാം) സ്ഥാപകനുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഉവൈസി. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സല്യൂട്ട് നൽകുകയും, ഉവൈസി അത് സ്വീകരിച്ച് അകത്തേക്ക് നടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ ജില്ലാ പൊലീസിന്റെ ഏകോപനത്തെയും പ്രോട്ടോക്കോൾ ക്രമീകരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
യോഗിക്കും അഖിലേഷിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഉവൈസി
2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദുമായി ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'സാമൂഹിക പരിവർത്തൻ മോർച്ച'യുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഉവൈസി സഹാറൻപൂരിലെത്തിയത്. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയാണ് സഖ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. തങ്ങളുടെ പുതിയ സഖ്യം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിനെയും ഒരുപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉവൈസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ എ.ഐ.എം.ഐ.എം മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരായ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ വിമർശനത്തിന് ഉവൈസി കണക്കുകൾ നിരത്തി മറുപടി നൽകി. 'നിങ്ങൾ പറയുന്ന സഖ്യത്തിന് ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിന് കഴിയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 640 സീറ്റുകളിലാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി മത്സരിച്ചത്! അതിൽ ജയിച്ച 114 സീറ്റുകളിൽ 111-ഉം യു.പിയിൽ നിന്നായിരുന്നു,' ഉവൈസി പരിഹസിച്ചു.