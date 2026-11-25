യു.പിയിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ്.പി; നാലുപേർ മുസ്ലിംകളും ഒരാൾ ഒ.ബി.സിയുംtext_fields
ലക്നൗ: 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി). ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. സഹാറൻപൂർ, ശാംലി, അംരോഹ, ലളിത്പൂർ ജില്ലകളിലെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പട്ടികയിൽ നാല് മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥികളും ഒരു നോൺ-യാദവ് ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥിയുമാണുള്ളത്. സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.
പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളിൽ നാലുപേർ നിലവിലെ എസ്.പി എം.എൽ.എമാരാണ്. ബെഹത്ത് (01) മണ്ഡലത്തിൽ ഉമർ അലി ഖാനും സഹാറൻപൂർ (04) മണ്ഡലത്തിൽ ആശു മാലിക്കും മത്സരിക്കും. കൈരാന (08) മണ്ഡലത്തിൽ നാഹിദ് ഹസനും അംരോഹ (41) മണ്ഡലത്തിൽ മഹ്ബൂബ് അലിയും സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ലളിത്പൂർ (226) മണ്ഡലത്തിൽ ജ്യോതി ലോധിയെയാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2014ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2017, 2022 വർഷങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കൈരാനയിൽ തുടർച്ചയായി വിജയിച്ച നാഹിദ് ഹസൻ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാവാണ്. അംരോഹയിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ വിജയിച്ച മഹ്ബൂബ് അലി നിലവിലെ എം.എൽ.എയാണ്. എന്നാൽ, ലളിത്പൂർ മണ്ഡലം നിലവിൽ എസ്.പിയുടെ കൈവശമില്ല. 2017ലും 2022ലും ഇവിടെ ബി.ജെ.പിയാണ് വിജയിച്ചത്.
അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്.പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് 120 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എസ്.പി 26 സീറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ച രണ്ട് സീറ്റുകൾ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ നൽകാൻ എസ്.പി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ, ജഗദീഷ്പൂർ,കിദ്വായ് നഗർ, ഖേരാഗഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് മുൻപ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ 24 മണ്ഡലങ്ങളും എസ്.പിയുടെ ആദ്യ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 26 സീറ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എസ്.പി നേതൃത്വം സൂചിപ്പിച്ചു.സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് കോൺഗ്രസുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്.പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിജയസാധ്യതയുള്ള 26 സീറ്റുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും പരസ്പര ധാരണയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, വിജയസാധ്യതയായിരിക്കും സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആവർത്തിച്ചു. ചർച്ചകളുടെ അന്തിമഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് നേരത്തെയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ ഇരുപാർട്ടികളും പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 26 സീറ്റുകളുടെ ഔദ്യോഗിക നിർദേശം കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ 403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി എ.ഐ.സി.സിയുടെ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം പറഞ്ഞു.ഇരുപാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ പ്രത്യേക സീറ്റ് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി.